Eigenlijk heb ik nooit begrepen waarom iemand kalkoen zou willen eten. Ok, met de kerstdagen hoort er een kalkoen in de oven, maar daarvan is vaak alleen maar de vulling eetbaar. Als je aan de kalkoen zelf begint heb je minimaal 1 fles wijn extra nodig om het droge kalkoenvlees weg te spoelen. Voor het kalkoenrecept van vandaag zou dan ook willen adviseren, laat de kalkoen weg. Dat is zowel voor de kalkoen als voor jezelf aangenamer. Mocht je mijn advies niet opvolgen en het recept maken zoals het hieronder staat beschreven en die extra fles wijn ook nodig hebt, zeg dan niet dat ik je niet gewaarschuwd heb.

Benodigdheden:

400 gram spaghetti

1 eetlepel olijfolie

100 gram boter

2 gehakte sjalotjes

2 portobello paddenstoelen, in blokjes gesneden

1 glas droge vermout of witte wijn

1 eetlepel bloem

2 deciliter room

2 deciliter kippenbouillon

4 grof gehakte tomaten

peper, zout en nootmuskaat

500 gram gare kalkoenfilet, in

50 gram geraspte Parmezaanse kaas

50 gram broodkruim (panko)

Bereidingswijze:

Kook de spaghetti ‘al dente’ en giet ze af. Fruit de sjalotjes in de olijfolie en 25 gram boter zacht. Bak de blokjes portobello even mee. Voeg de vermout of witte wijn toe en schraap de aanbaksels van de bodem. Roer de bloem door het mengsel en bak dit tot het begint te kleuren. Giet eerst de room er bij en daarna de bouillon. Laat de saus even koken en breng hem daarna op smaak met peper, zout en nootmuskaat. Roer de gehakte tomaten door de saus. Vermeng de spaghetti met de helft van de saus. Schep dit in een ingevette ovenschaal. Verdeel de gare kalkoenblokjes er ver en bedek deze met de rest van de saus. Smelt de resterende boter en giet die over de spaghetti. Strooi de Parmezaanse kaas en het broodkruim over de spaghetti. Zet de schaal in een hete (200 graden) oven tot de bovenkant begint te kleuren.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma