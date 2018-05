(tekst: persbericht)

SP, FNP, PvdD en GL stelle fragen oer sâltwinning

Yn Grinslân hat it Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de sâltwinning troch AkzoNobel ûnder ferskerpe tafersjoch steld fanwegen ûnder mear lekkaazjes fan de transportleidingen en fan de boarputten op de sâltkoepels sels. De SP Twadde Keamerfraksje hat hjir skriftlike fragen oer steld. Deselde problematyk docht him regelmjittich foar yn Twente en yn 2017 is yn Tsjommearum de sâltwinning troch Frisia ek alris stillein fanwegen lekkaazje.

Ferskate kearen hat bliken dien dat de boaiemdelgong troch de mynbou yn Noardwest-Fryslân slimmer waard as earder fan útgien wie. Mei as gefolch dat der ekstra kosten makke wurde moasten foar maatregels oan de seedyk, de wetterhúshâlding en de ynfrastruktuer. De skea fan partikulieren yn it gebiet is noch hieltyd net nei tefredenheid oplost en ferpleatsing fan de sâltwinning bûtendyks kin mooglik ek wer ûnferwachte effekten krije op partikuliere eigendommen yn Harns en omjouwing.

De Steatefraksjes fan SP, FNP, Partij voor de Dieren en GrienLinks hawwe dêrom skriftlike fragen opsteld foar deputearre Michiel Schrier. Taheakke de fragen sa´t dy opsteld binne.