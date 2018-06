Sophie in’t Veld (D66) voorzitter commissie toezicht Malta en Slowakije.

Europarlement ziet geen vooruitgang in onderzoek moord journalisten.

In het Europees Parlement bestaat sterke onrust over het uitblijven van resultaten in het onderzoek naar de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia.

Een nieuwe commissie, onder leiding van de Nederlandse europarlementariër In ’t Veld (D66) zal toezicht gaan houden op het onderzoek op Malta en in Slowakije (moord op de journalist Jan Kuciak en zijn verloofde). De commissie wil zicht krijgen op gevaren voor de rechtsstaat, corruptie, en bedreigingen voor de persvrijheid. De commissie kan overgaan tot het houden van hoorzittingen, en fact finding-missies.

Dit bericht brengt Shift News.

Het blijft opmerkelijk hoe na de aankondiging door gedeputeerde Poepjes (na raadpleging van wethouder Feitsma) over een bezoek van de Maltese minister van Cultuur, Bonnici, in Friesland en Leeuwarden (verbonden met Malta en Valletta door de status van Culturele Hoofdstad 2018), de stilte blijft heersen. Zoals Liwwadders eerder meldde, staat Feitsma op het standpunt dat hij nog onvoldoende op de hoogte is van de feiten. Of en hoe Feitsma zijn gebrek aan kennis bezig is bij te spijkeren, daarover zijn verder nog steeds geen mededelingen gedaan.

Misschien kunnen fracties van D66 in de Friese provinciale staten en de Leeuwarder gemeenteraad – ook ter ondersteuning van de bevriende europarlementariër In ’t Veld – een gezamenlijk initiatief nemen. Het CDA zal zich graag aansluiten – in navolging van Pieter Omtzigt.