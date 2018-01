Haw wille mei it Frysk yn it jier fan de Kulturele Haadstêd Om’t ús folk in dei âlder wurdt en no wolris wat help nedich hat, ha ‘k as Fries om utens nei inkeld [...]

Kânsefûns wer iepen foar projekten foar kânsearmen Ynstellingen mei in goed projekt om kânsearme minsken te helpen, meitsje wer kâns op in bydrage út i [...]

Kolleezjes fan Súdwest-Fryslân en Waadhoeke ynstallearre Yn de gemeente Súdwest-Fryslân bestiet it nije kolleezje út CDA, PvdA, VVD en GrienLinks. It ûnderha [...]

Tongersdei betinkingstocht foar Remon Bruinsma Fia Facebook wurde minsken útnoege om tongersdeitejûn 4 jannewaris mei te rinnen yn in respektfolle [...]

Hûnderttûzen ynwenners mear yn 2017 Krekt as yn 2016 is de befolking fan Nederlân ferline jier op ’e nij relatyf sterk groeid. It CBS be [...]

In Frysker 2018 Kollum fan Aant Mulder 2018 kin foar it Frysk in bysûnder jier wurde. Dat sis ik, om’t der in nije ‘ [...]