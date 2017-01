(tekst: ingezonden)

Persverklaring Lijsttrekkersdebat 2017

De gezamenlijke overheden en de regionale omroepen hebben afgesproken door te gaan met het landelijke lijsttrekkersdebat dat op 8 februari 2017 plaatsvindt in Groningen. De overheden hebben besloten een andere positie in te nemen. In goed overleg is geconcludeerd dat de omroepen de inhoud en samenstelling van het debat bepalen.

Op deze manier lopen overheden en omroepen geen risico dat het debat zich niet met de mediawetgeving zou verdragen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN, waarin de provincie en grootste gemeenten verenigd zijn) faciliteert het debat met een eenmalige bijdrage. Het gezamenlijke doel blijft ongewijzigd: een debat voor de kijkers van de regionale zenders tussen de landelijke lijsttrekkers over actuele onderwerpen die het Noorden en de Noorderlingen raken.

René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen en voorzitter SNN

Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord (mede namens RTV Drenthe en Omrop Fryslân)