Sneu. Ouders die vanmorgen met hun kleine kinderen op het Wilhelminaplein bij de fonteintjes wilden spelen zaten er wat mistroostig bij. Ze keken namelijk tegen de niet werkende fonteintjes aan. De fontein-ambtenaar was vergeten de kraan open te zetten. Een euvel dat wel vaker voorkomt. De ene fontein in Leeuwarden is de andere niet.