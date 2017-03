It ‘reint’ earste ljipaaien yn Fryske gemeenten Nei de fynst fan it earste ljipaai troch Herman Mooi fan Wolvegea ôfrûne freed binne yn tal fan Frys [...]

Sprekwiis – blommen en planten Lês mear oer Sprekwiis – blommen en planten op It Nijs. [...]

Oprop: It Nijs siket kreative bydragen! Oprop! Binne jo kreatyf en skriuwe jo (Frysktalige) ferhalen of gedichten, of meitsje jo foto’s of f [...]

Edukaasjeprojekt ‘As a matter of sound’ úteinset Moandei 13 maart besochten de bern fan groep 7 en 8 fan CBS De Hoeksteen, CBS Het Kompas en OBS De C [...]

Skriuwster dy’t nije frou socht foar har man stoarn De Amerikaanske skriuwster en filmmakster Amy Krouse Rosenthal is stoarn. Hja lijde oan in ûngenêsli [...]

Skotlân wol wer in referindum oer ôfskieding Doe’t de Skotten yn 2014 stimme mochten oer ôfskieding fan it Feriene Keninkryk, wie de Brútstap noc [...]

Wichtige ympuls Kennissintrum Wettertechnology fan ien miljoen euro De kennis yn Fryslân op it mêd fan wetter en wettertechnology kin him fierder ûntjaan. It Kennissint [...]