(tekst: Finster op Fryslân)

De directie van Leeuwarden/Fryslân 2018 (LF2018) heeft besloten tot extra bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen. De slotmanifestatie is sterk versoberd door de kosten te halveren. De directie hoopt in de loop van dit jaar nog grote sponsors binnen te halen. Tot nu toe valt de belangstelling tegen. ‘Onze verwachting is dat het tegen het eind van het jaar gewoon glad loopt’, aldus secretaris André Regtop van de Raad van Toezicht. Samen met gemeente, provincie en de nieuwe Commissaris van de Koning willen de bestuurders ‘netwerken aanboren’ om in 2018 over voldoende middelen te beschikken.

Lees hier verder

Ook interessant: De Giant Steps (de grote poppen) hoeven volgend jaar helemaal niet meer te komen, we hebben Tjeerd van Bekkum al