(tekst: persbericht van Alderliesten Slotenmaker Dordrecht)

De effecten van Google op de aankopen zijn groot, dat was recentelijk ook aanleiding voor de EU om de zoekmachinegigant een mega boete te geven van maar liefst 2,4 miljard euro. Deze boete ging met name om het machtsmisbruik dat Google heeft t.o.v. het bedrijfsleven, maar indirect dupeert de zoekmachinegigant ook de eindconsument.

Bedrijfsleven is kansloos

Google ontzegd andere bedrijven om te concurreren de kans door haar eigen vergelijkingsdienst Google Shopping voor te trekken. Aangezien Google een marktaandeel van ruim 90% heeft in Nederland is het voor bedrijven niet interessant om met een marketingbudget naar een alternatieve zoekmachine te gaan. Echter doet ieder bedrijf dit waardoor de klikprijzen door het dak gaan, dit geldt voor het zowel Google Shopping als alle andere kanalen van Google.

Machteloze eindconsument

Het bedrijfsleven is niet de enige die kansloos is, zo is de eindconsument hier ook de dupe van. We spraken met Deslotenmakerdordrecht.nl die de situatie in de branche weerspiegelt.

“Bij ons in de branche wordt er regelmatig zo’n 200 euro gevraagd voor het openbreken van een deur. Iedere slotenmaker kan dit voor 50 tot 100 euro doen, echter zijn de advertentiekosten zo hoog dat de prijzen ook omhoog moeten. Slechts 1 klik kost in extreme gevallen meer dan 15 euro. Dit gebeurt niet alleen bij ons, je ziet het overal.”

Omdat we geen onderscheid kunnen maken in prijzen of iemand ons direct belt of via internet, worden we gedwongen alle consumenten een hogere prijs te vragen.