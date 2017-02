(tekst: Tresoar)

Sjury Other Words kiest Bildtse skriver Gerard de Jong foor ’n ferbliif in San Sebastián

Gerard de Jong, hoofdredakteur fan de Bildtse Post, is deur de Frise sjury fan Oare Wurden / Other Words – ’t Europese útwisselingsprogramma foor skrivers in klaine talen – útkoazen om in maai-juny 2017 in de Baskise stâd San Sebastián te weunen en te werken. Fan de fier instuurde foorstellen fon de sjury ’t foorstel fan De Jong út St.-Anne op ferskaidne punten ’t sterkst.

De sjury: ”t Skriifplan fan De Jong is literêr neskierig en getuugt fan ’n sterke persoanlike driiffeer. De Jong staat dernaast midden in de Bildtse (taal)gemeenskap en sil syn ferbliif in San Sebastián brúkke om konneksys met de Baskise taal en kultuurgemeenskap te lêgen.’

Gerard de Jong (1979) is al seuventyn jaar hoofdredakteur fan de Bildtse Post. In 2000 het-y de krant fan syn pake Gerryt Dirks de Jong overnommen. De Jong het ’n brede sjoernalistike erfaring. In San Sebastián wil hij ’n novelle in ’t Bildts skrive. ‘Blau fan dagen, griis fan onrust’ is de titel. ’t Wort syn literêre debút: ’n op faiten baseerde historise novelle over de Bildtse bewustworring, sien deur de ogen fan drie generasys Bilkerts. ’t Beskriift de belangrykste groei fan en bedraigings foor ’t Bildts fan 1980 ant nou.

De Jong: ‘Met myn literêre novelle hoop ik wat del te setten; ’t Bildts ok as literêre taal te erkinnen, te ferankeren. Sien te laten dat ’t kín. De skep in onontgonnen grônd sette, as ’n literêre slikwerker terrain winne: fruchtbere grônd wer’t feerder op boud worre kin. ’t Is myn persoanlike missy en driiffeer in ’t leven. ’t Literêre ferbliif in San Sebastián is ’n unike, ‘once in a lifetime’ kâns om deuze droom te realiseren.’

Deuze dârde ‘call’ fan Other Words / Oare Wurden waar ’n ‘frije’ call. Other Words is ’n útwisselingsprojekt foor skrivers in klaine Europese talen en staat wat Frysland angaat inkeld open foor skrivers in ’t Frys. Deuze ‘frije call’ gâf Tresoar de gelegenhyd om ok skrivers in een fan de Frise stads- of streektalen ’n kâns te geven. Fier skrivers hewwe ’n projektplan foor ’n literêr werk indiend: twee in ’t Bildts, een in ’t Luwters en een in ’t Franekers.

Met de keuze foor De Jong krijt ’t Bildts kommende maityd folop literêre andacht. Want naast ’t skriven fan syn novelle sil De Jong geregeld in ’t Bildts over syn ferbliif in Spaans Baskelând blogge. Die blogs binne niet foorbehouwen an de Bildtse Post. Se sille ok publiseerd worre op de websites fan Oare Wurden, Finster op Fryslân en Lân fan Taal .

De Jong soekt in syn novelle en blogs onder andere antwoord op de fraag: ‘Hoe kinne wy literatuur brúkke om ’n hele klaine taal as ’t Bildts, die’t met nag 6000 sprekers sonder overdriving dos in syn fortbestaan bedraigd wort, steviger del te setten? ’n Fundamint kreëre fan wêrút ’t Bildts sels ok ’n nije maityd deurmake kin, en bestindig en met ’t hoofd omhoog de toekomst tegemoet kin?’