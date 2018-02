Bern ride yn minyauto operaasjekeamer yn In operaasje ûndergean is foar in protte bern tige grizelich, mar de wei nei de operaasjekeamer is d [...]

De Greidhoeke. Kultuerhistoarje fan in ryk greidefûgelgebiet Boekoankundiging No’t alle eagen op de kulturele haadstêd Ljouwert rjochte binne, is it in moai momi [...]

Dûbel(d)konsert Troch Henk Wolf In pear dagen lyn seach ik op dit webstee in artikel mei it wurd ‘dûbeldkonsert’ yn [...]

Ynnovatyf konsept helpt starters op de wenningmerk Toeck b.v. bringt starter en gemeente byinoar: earst genôch ynteresse, dêrnei bougrûn Starters hawwe [...]

Fryske premjêre ‘Mijn Huis’ yn de Lawei Fan woansdei 14 oant en mei tongerdei 22 febrewaris kin men in De Lawei omdoarmje yn in wrâld dêr’t [...]

Ferlet fan jongfolk yn Fryslân Fryslân telt hieltyd minder jongelju en de ferwachting is dat dat yn de takomst noch slimmer wurdt. [...]