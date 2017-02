(tekst: Albert Hendriks op Facebook)

GENEESHEER DE ROUWE WIL FRIESE ONDERNEMERS VAN COMPLEXEN VERLOSSEN

Om iedere Friese ondernemer in de MKB-sector van een suikerbrood- of skûtsjesyndroom, buitenlandvrees, beursmoeheid, een Anneke trauma of een andere vermeende Friese narigheid af te helpen, geeft Fryslâns economiegedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) de komende maanden her en der in de provincie een voorstelling.

Zijn MKB Tour is geen solo-optreden. De Rouwe heeft artiesten als Marieke Ferwerda (bestuursadviseur)…, Tineke Witteveen (communicator en organisator van De Rouwe’s meetings), Anne De Vries en Martin Brandsma (subsidiezaken) gecontracteerd. Geen obese zaalvullers — het zijn afgetrainde dames en heren: kijk uit! — maar voor vragen beschikbare ambtenaren die zelf ook al moeite blijken te hebben met het invullen van ingewikkelde subsidieformulieren en nóg ingewikkelder regelingen.

SIPPY EN YVONNE

In het gemeentehuis in Wolvega, de poort van Friesland (Lemmer en Harlingen doen even niet mee), was gisteravond, 15 februari 2017, de aftrap van De Rouwe’s reeks shows onder leiding van voormalig schaatster en Omrop Fryslân-verslaggeefster Sippy Tigchelaar. Die moest soms acrobatische toeren uithalen om de zestig aanwezige, veelal zeer innovatieve en exporterende ondernemers bij de les te houden. Erg boeiend waren sommige betogen niet. Wie denkt 1-2-3 subsidie te kunnen vangen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van Niels Veenstra bijvoorbeeld, heeft halverwege de aanvraag al een burn-out. De fik erin vond een ondernemer. Yvonne Bleize van YNBusiness (www.ynbusiness.frl) helpt gefrustreerde ondernemers uit de brand. Zij runt Frieslands nieuwste ondernemersportaal, volgens sommigen het zoveelste loket. De Rouwe wil juist af van al die loketten en bureaus die al dan niet gratis bijstand verlenen als het gaat om een weg te vinden in het subsidieoerwoud. “Als je voor het verkrijgen van een subsidie een bureau moet inhuren, dan doen wij het als overheid helemaal fout.”

EVEN GEDULD A.U.B.

Morgen meer op www.friesnieuws.nl Ik moet eerst de Friesland Holland-stands op Boot Holland in WTC Expo demonteren. Voor wie geen geduld heeft: in de Leeuwarder Courant van vandaag staat een mooi verslag van gisteren, van journalist Atze Jan de Vries.