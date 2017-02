Sint Piter maakt vrienden bij mens en dier

GROU – Zaterdagmorgen van 9.45 tot 10.00 uur luidde ter gelegenheid van de aankomst van Sint Piter en Swarte Pyt de klok van de Sint Pitertoer! “We zijn daar dit jaar mee begonnen en veel mensen vonden het mooi”, aldus Peter van den Broek, voorzitter van het Sint Piterkomitee. Hij had tijdens de ontvangstceremonie op It Grien een cadeau in petto voor Geert Tichelaar en Eelke Bosma. Beiden werden tot hun verrassing benoemd tot Sint Pitergenoat, de hoogste onderscheiding van het Sint Piterkomitee. Dit vanwege hun jarenlange inzet voor het Sint Piterfeest. Tichelaar was 14 jaar voorzitter van het Sint Piterkomitee. Hij droeg dat vorig jaar over aan Van den Broek. Eelke Bosma hanteerde in de periode voor Tichelaar de voorzittershamer. Sinds zijn afscheid bleef Eelke actief voor het Sint Piterfeest, en met name het mearke. Cleo, de hond van Symen Odinga, werd Sint Piterfreon. Zij kreeg een medaille omgehangen vanwege haar clevere inzet voor de gewonde Swarte Pyt. Cleo kwam op het idee de brandweerboot in de schakelen om Pyt van boord te halen, zo konden we zien in het Sint Pitersjoernaal.

Later vanmiddag volgt ons videoverslag.

