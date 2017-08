(Tekst: CBS)

Begin augustus piekt het aantal Nederlanders dat op vakantie is. Maar wat doet de groeiende groep alleenstaanden? Een derde bleef in 2016 thuis, degenen die op reis gaan deden dat in drie kwart van de gevallen samen met anderen. Singles gaan relatief weinig in eigen land en vaak buiten Europa op vakantie. Dat meldt het CBS op basis van onlangs verschenen cijfers.

In 2016 ging 67 procent van de Nederlandse alleenstaanden minstens een keer op vakantie. Dit aandeel ligt lager dan bij Nederlanders in meerpersoonshuishoudens, van wie 82 procent op vakantie ging. Deze percentages zijn al jaren ongeveer hetzelfde.

Nederlanders gingen in 2016 samen 35,5 miljoen keer op vakantie. Singles zijn goed voor zo’n 7,5 procent daarvan. Personen die op vakantie gaan (zowel singles als Nederlanders in gezinnen) gaan gemiddeld ruim 2,5 keer.

Mensen uit gezinnen weinig alleen op vakantie

Drie kwart van de singles vierde zijn of haar vakantie in 2016 met anderen. Dit aandeel schommelde in de jaren daarvoor nog rond de 80 procent. Wie alleen reist, is niet altijd alleenstaand: het absolute aantal singles dat alleen vakantie vierde is ongeveer even hoog als het aantal in gezinnen wonende personen.

Relatief gezien is het aandeel singles bij deze vakanties toegenomen ten opzichte van tien jaar geleden. Nederlanders uit meerpersoonshuishoudens gingen in 2016 relatief weinig alleen op reis, slechts in 2 procent van de vakanties. Dit aandeel is in de afgelopen 15 jaar gehalveerd.

Alleenstaanden vaker naar het buitenland

Nederlanders uit eenpersoonshuishoudens gaan vaker op vakantie naar het buitenland, en dan met name buiten Europa. In 2016 werd 58 procent van de vakanties van alleenstaanden buiten ons land doorgebracht, tegenover de helft van de vakanties van personen in gezinnen. Dit verschil komt vooral doordat alleenstaanden vaker buiten Europa op vakantie gaan dan personen in meerpersoonshuishoudens. Alleenstaanden geven ook meer uit aan vakanties: gemiddeld 592 euro per vakantie. Personen uit meerpersoonshuishoudens geven per persoon gemiddeld 428 euro uit.

Meer vliegvakanties door alleenstaanden

Alleenstaanden vliegen vaak van en naar hun vakantiebestemming. Tijdens 31 procent van de vakanties in 2016 werd gevlogen, tegenover 18 procent van de vakanties van de personen uit de overige huishoudens. De auto wordt door singles echter het meest gebruikt om naar het vakantieadres te reizen (51 procent). Dat is wel minder dan hun landgenoten uit meerpersoonshuishoudens, die tijdens 74 procent van de vakanties met de auto op pad gaan.

Stedentrip en hotel populair bij alleenstaanden

Niet alleen kiezen alleenstaanden voor andere vakantiebestemmingen en vervoermiddelen om deze te bereizen, ook hoe zij hun vakantie invullen en waar zij overnachten verschilt. De stedentrip staat in 2016 bovenaan het lijstje vakantietrips van alleenstaanden. Vooral steden als Parijs, Berlijn en Londen zijn populair.

Singles verblijven meestal, gedurende 40 procent van de vakanties, in een hotel; bij vakantiegangers uit meerpersoonshuishoudens is dat 30 procent. Een zomerhuisje is onder singles minder populair dan bij andere Nederlanders (17 tegenover 25 procent). Hetzelfde geldt voor de tent, camper en caravan (11 tegenover 21 procent).