(Tekst: Fryslân 1)

IJzig koud eind februari 2018. De koorts loopt onmiddellijk op. Want als het in februari streng vriest, dan wordt er snel gedacht aan de Siberische wonders die in 1985 en 1986 Fryslân trakteerden op een Elfstedentocht.

Door De Redactie

De meteorologen van Weerplaza jubelen over te behalen kouderecords, nu opnieuw een Siberisch wonder ons land in zijn macht neemt. Dan kan het lokaal streng vriezen met minima van -12 graden. Voor het gevoel is het zelfs nog kouder door de schrale noordoostenwind. Dat is even wennen, want zo koud is het deze winter niet geweest.

