Als ik het te druk had om water te drinken, kon ik het beste een komkommer eten om mijn vochtgehalte in mijn lijf op peil te houden. Dit berichtje stond in mijn mailbox en was me gestuurd door iemand die blogt over gezondheid. Goeie tip dacht ik meteen. Ik heb het namelijk heel vaak te druk om glazen water te drinken.

En door deze tip hoef ik, als ik aan het werk ben alleen maar even de stad in te lopen naar de groenteboer om een komkommer te halen. En zeg nou zelf dat is toch veel gemakkelijker en tijdbesparender dan al die passen naar de keukenkraan. Maar ik kan de komkommer natuurlijk ook laten voor wat hij is; ik ben namelijk niet zo dol op komkommers. Ik ga het gewoon wat rustiger aan doen zodat ik wel tijd heb om een glaasje water te drinken.

Benodigdheden:

1 komkommer, in dunne plakjes gesneden

100 gram retttich, in dunne reepjes gesneden

1 gehakte rode peper, zonder de zaadjes

1 teen knoflook uit de knijper

1 theelepel geraspte gember

geraspte schil en sap van 1 limoen

1 eetlepel rijstazijn

1 theelepel vissaus

2 theelepels sesamolie

1 theelepel honing

2 eetlepels gehakte, gezouten pinda’s

1 eetlepel geroosterde sesamzaadjes

2 eetlepels grof gehakte muntblaadjes

Bereidingswijze:

Meng in een kom de komkommer, rettich en rode peper losjes door elkaar. Maak een dressing van de knoflook, gember, schil en sap van de limoen, rijstazijn, vissaus, sesamolie en honing. Vermeng de salade met deze dressing en zet hem dan een half uurtje in de koelkast. Voeg de pinda’s, sesamzaadjes en muntblaadjes voor het serveren toe en schep alles nog even door elkaar.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma