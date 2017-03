(tekst: persbericht)

Serious game leert kinderen bewuster omgaan met water

Vandaag starten zeven scholen uit Leeuwarden met de Water Battle. Tijdens deze wedstrijd leren kinderen uit de groepen 7 en 8 anders omgaan met water door het spelen van een game.

Energie besparen door anders met water om te gaan

Water is in Nederland ‘altijd’ voorhanden, of je nu drie hoog woont in Westeinde of in een vrijstaande woning in Zuiderburen. Tanden poetsen, een warme douche, een flesje drinkwater vullen, we hoeven er niet over na te denken want het water stroomt zo uit de kraan. En net dat is misschien wel het probleem van water. Het is allemaal zo makkelijk verkrijgbaar dat we ons niet bewust zijn van de energie die het kost om het te distribueren. Dit is één van de redenen dat Vitens in samenwerking met Grendel Games en Provincie Fryslân de game ‘Water Battle’ heeft ontwikkeld.

Ouders en kinderen werken samen

Het bijzondere aan de Water Battle is dat de kinderen samenwerken met hun ouders. De ouders maken gebruik van een app waarin ze het waterverbruik van het huishouden kunnen volgen. Hoe beter ze het verbruik spreiden en hoe minder water ze gebruiken hoe meer punten dit oplevert in de game. Het is dus in ieders belang om anders om te gaan met water.

Drinkwaterbedrijf Vitens wil met de Water Battle bijdragen aan bewustwording over de relatie tussen waterverbruik en energie.

De groepen 7 & 8 van de Kinderkoepel, IKC Het Palet, Obs De Pionier, OBS Wynwizer, OBS Oldenije Loc. Joodse school, Prins Constantijnschool en De Wester strijden tegen elkaar voor een reisje naar Nemo Amsterdam. Zo maken ze op een manier die bij hen past Leeuwarden een beetje duurzamer.

Naast de battle die de scholen spelen is er ook een vrije inschrijving voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 9-14 jaar voor de Water Battle.

Wilt u ook meedoen? Aanmelden voor deze battle kan via waterbattle.nl.