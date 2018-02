(Tekst: PvdA)

FOTOREPORTAGE — “Het leven is hier goed.” Burgemeester Bert Wassink van Terschelling verwelkomde de PvdA vorige week met open armen. Een gezelschap lokale en provinciale PvdA-politici en kandidaten bracht in het kader van ‘PvdA foar Fryslân’ een werkbezoek aan het eiland. Op het gemeentehuis in ‘West’ belichtte Wassink de kansen en uitdagingen van het leven op Terschelling. Hij begon positief: “Er is hier bijna geen criminaliteit, er is weinig werkeloosheid en er is geen vervuilende industrie.” Ook roemde de hij de inwoners van Terschelling. “Ze zijn heel trots en zeer terecht.” Wel werd snel duidelijk dat er een probleem is op het gebied van wonen.

PvdA-wethouder Evert van Leunen vertelde over de persoonlijke brieven en noodkreten die hij ontvangt. “Dat doet pijn”, gaf hij toe. De aanwezige Statenleden kregen de vraag of zij op het provinciehuis de Schylger woonvisie wilden verdedigen. Het doel is om 190 huur- en koopwoningen te realiseren voor starters, ‘tussen wal en schippers’, ouderen en de lagere inkomens. Vooral de kritische houding van gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) stuit lokaal op weerzin. “De eilanders willen Terschelling echt niet volbouwen”, was de gedeelde mening. Om een indruk te krijgen van al het moois dat het eiland te bieden heeft kregen de ‘vaste-wallers’ een korte rondleiding, waarbij middelbare school ’t Schylger Jouw en zonnepark Hee bezocht werden.

