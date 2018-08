(tekst: persbericht van Vastelastenbond)

Energieleveranciers verleiden consumenten met aantrekkelijke cadeaus om over te stappen. Veel mensen happen toe als deze smakelijke worst voorgehouden wordt in de vorm van een gratis tablet, een Dyson stofzuiger of een Playstation. ‘Het vlees is blijkbaar te zwak om deze verleiding te weerstaan’, zegt Dirk-Jan Wolfert van Vereniging de Vastelastenbond. ‘Net als in 2015 nam de Vastelastenbond dit jaar de actiecontracten van enkele aanbieders onder de loep. Consumenten komen opnieuw bedrogen uit. Energieleveranciers verdisconteren de kosten van cadeaus in de onderliggende energietarieven. Consumenten betalen de gratis cadeaus dus dubbel en dwars terug. Dat is een kwalijke zaak’.

In 2014 en 2015 deed de Vastelastenbond ook al onderzoek naar de eenmalige kortingen, gratis cadeaus en welkomstbonussen bij een nieuw energiecontract. ‘De uitkomsten waren schokkend’, herinnert Dirk-Jan Wolfert zich als de dag van gisteren. ‘Consumenten betaalden bijvoorbeeld twee keer zo veel voor een iPhone, een iPad of een slimme thermostaat dan in de winkel.’ Na het onderzoek namen de klachten over de actiecontracten af. Noem het stilte voor de storm. ‘Sinds kort nemen de klachten weer in toe’, gaat Dirk-Jan Wolfert verder. ‘Deze stroom aan klachten was voor de Vastelastenbond aanleiding om op herhaling te gaan en een nieuw onderzoek te starten’.

Consumenten betalen hun cadeau zelf

Half augustus 2018 onderzocht de Vastelastenbond de kosten en voorwaarden van de 1- en 3-jarige energiecontracten van Nuon, Essent en Budget Energie (via Vastelastenbond). Er is gerekend met een gemiddeld jaarverbruik. Bij de contracten van Nuon en Essent ontvangen consumenten een Samsung Galaxy Tab A 10.1 bij het contract. Budget Energie levert geen cadeau bij het contract. ‘We hebben de afgelopen jaren heel vaak gewaarschuwd voor de lokkertjes van energieleveranciers’, vervolgt Dirk-Jan Wolfert zijn verhaal. ‘Consumenten blijven er toch intrappen. Uit ons onderzoek blijkt dat klanten van Nuon jaarlijks €154,- meer betalen voor hun energiekosten. In 3 jaar loopt dit bedrag op tot €462,-. Bij Essent betalen klanten ook de hoofdprijs: €132,- na 1 jaar en €396,- na 3 jaar. Als je zo’n tablet in de winkel koopt, ben je veel goedkoper uit.’

Energieleveranciers communiceren te hoge adviesprijzen

Keer op keer blijkt dat consumenten bij een actiecontract veel meer voor hun cadeau betalen dan in een winkel of webshop. Het is Dirk-Jan Wolfert een doorn in het oog dat energieleveranciers een te hoge adviesprijs noemen als ze een cadeau aanbieden bij een 1- of 3-jarig energiecontact. ‘Consumenten krijgen in de praktijk tientallen euro’s korting op deze adviesprijs’, licht hij toe. ‘Nuon stelt bijvoorbeeld dat een iPad €279,- kost. De goedkoopste online aanbieder verkoopt deze iPad voor slechts €188. Dat is een verschil van maar liefst €91,-. Voor mij is dat pure misleiding.’

Lastige vergelijking tarieven en voorwaarden

De Vastelastenbond waarschuwt zijn leden niet alleen voor de veel te dure aanbiedingen van energieleveranciers. De vereniging is ook een groot voorstander van transparante communicatie en eerlijke voorlichting over energiecontracten en bijbehorende voorwaarden. Daar hebben consumenten recht op. ‘Een leverancier als Nuon biedt online 13 verschillende energiecontracten tegen verschillende prijzen aan’, illustreert Dirk-Jan Wolfert zijn ongenoegen. ‘Zo’n aanbod maakt het voor consumenten steeds moeilijker om aanbieders en aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Geen wonder dat sommige consumenten door de bomen het bos niet meer zien en in de valkuil van gratis cadeaus trappen.’

Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond begeleidt en adviseert consumenten bij het maken van keuzes m.b.t. vaste lasten, zoals energie, internet, tv, bellen en verzekeringen. Tevens onderzoekt de Vastelastenbond geregeld de markt en stelt fouten en onjuistheden aan de kaak. Altijd met het doel om de consument te helpen.