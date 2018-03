(tekst: ingezonden)

Kaartverkoop van start voor Ryptsjerkster evenementen Culturele Hoofdstad

RYPTSJERK Het grootste deel van de vele medewerkers aan ‘Yn it skaad fan ’e toer’ poseerde bij de kerktoren van Ryptsjerk . Het muziektheaterstuk is de bijdrage van het dorp aan het Under de Toer-project van Culturele Hoofdstad. De voorstelling gaat over het mysterie van een gemummificeerd lichaam onder de kerkvloer. Mogelijk is dat Antje van Uylenburgh, de schoonzus van Rembrandt van Rijn.

Voorafgaand aan de acht voorstellingen in oktober wordt bij het Maaitiidsevenemint (25, 26 en 27 mei) in Ryptsjerk al vooruitgekeken door middel van een historisch-theatrale dorpswandeling met toneel, zang en kunst uit de tijd van de Van Uylenburghs. In het kader van het project zijn er ook drie concerten van de in heel Europa optredende Poolse folkgroep Kroke (24, 26 en 27 mei). De drie muzikanten van deze band bereiden in workshopverband de muziek van de oktobervoorstellingen voor. Dezer dagen is de kaartverkoop van alle drie de evenementen begonnen via Vanplan (zie http://www.ynitskaadfanetoer.nl/