(tekst: persbericht van PO Raad)

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n 300 schoolbesturen is ingevuld.

De PO-Raad roept schoolbesturen op om medewerkers die deel willen nemen aan de staking op 5 oktober te steunen. Daarnaast krijgen de schoolbesturen het advies om de ouders en leerlingen goed te informeren over de stakingsdag en de mogelijkheden tot opvang van de leerlingen.

Ruim 60% van de respondenten spreekt in de ledenpeiling van de PO-Raad zijn steun uit voor het doel van de lerarenactie. Eenzelfde percentage wil graag dat de sector eensgezind optrekt in relatie tot de staking. De meerderheid zal zijn medewerkers in een of andere vorm ondersteunen in het deelnemen aan een staking. 10% van de schoolbesturen zegt in principe een staking af te wijzen.

Op basis van de uitslag van de peiling steunt de PO-Raad de aangekondigde staking van de leraren op 5 oktober. De PO-Raad informeert de schoolbesturen nader over de juridische aspecten van de staking.