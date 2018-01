(tekst: persbericht)

Scholierendebat n.a.v. aangrijpende jeugdroman over kinderarbeid in de kledingindustrie

Op 25 januari 2018 organiseert Uitgeverij Ploegsma met Mondiaal FNV een scholierendebat bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam rond het thema van de nieuwe jeugdroman van Caja Cazemier en Martine Letterie: Made by Indira.

Het boek gaat over een belangrijk actueel onderwerp: kinderarbeid en slavernij in de kledingindustrie. Actrice Pip Pellens en Sann Leisink, Koningin van de Jeugd van Unicef, nemen een eerste exemplaar in ontvangst. Daarna gaan leerlingen van drie brugklassen met elkaar in debat over het thema van Made by Indira onder leiding van Nick Schoemaker van het Nederlands Debat Instituut.

Over Made by Indira

Terra houdt van shoppen. Al haar geld gaat op aan nieuwe kleding, en als ze die goedkoop kan scoren, is dat natuurlijk top! De Indiase Indira is geronseld om in een spinnerij te gaan werken. Zo hoopt ze de schulden van haar familie af te kunnen lossen. Maar de mooie beloften van de fabriek blijken allemaal leugens te zijn geweest. Bij een reis naar India ontdekt Terra dat er een heel verhaal zit achter de kleren die ze koopt. Een verhaal dat niet zo mooi is…

Campagne #ikstaachterditboek

Slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, een actueel thema dat Uitgeverij Ploegsma en Mondiaal FNV graag onder de aandacht brengen bij jongeren. Help mee om anderen te laten nadenken over de herkomst van hun kleding. Deel met #ikstaachterditboek op Instagram of Facebook waarom jij het belangrijk vindt om te weten waar en door wie jouw kleding wordt gemaakt, en waarom jíj achter dit boek staat.

Made by Indira – Caja Cazemier & Martine Letterie – 12+ – € 14,99

verschijnt: 10 januari 2018