Schoenmakerij Bats aan de Nieuwestad in Leeuwarden is overgenomen door Schoen- en sleutelmeesters. Wout Eggink is de man achter het nieuwe bedrijf dat ook een schoenherstelbedrijf exploiteert in Deventer.

Met de overname van de familie Van Apeldoorn van het bedrijf Bats komt er een eind aan een lange familiegeschiedenis die in 1887 is begonnen.

In het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders staat het hele geschiedenisverhaal van Bats. Dit nummer verschijnt in de tweede week van december.