(tekst: schippers van de Westersingel)

Aan de gemeenteraad van Leeuwarden

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Leeuwarden, 25 april 2018

Betreft: bruikbaarheid en aanzien kade Westersingel

Geachte leden van de gemeenteraad,

Een jaar en drie dagen geleden schreven wij, de schippers van de schepen

aan de Westersingel, het college van B&W een brief. In die brief vroegen we

of de rommelige en onhandige inrichting van de strook tussen fietspad en

kademuur aan de Westersingel niet eens verbeterd zou moeten worden.

We kregen geen antwoord. Wel begrepen we uit een informeel gesprek met

betrokken ambtenaren dat dit stukje openbare ruimte voor de gemeente geen

prioriteit heeft. En dat er dus geen geld is.

Dubbel teleurstellend, dat begrijpt u. En reden voor ons om ons tot uw raad

te wenden met de vraag het college te wijzen op de situatie hier en haar te

vragen toch iets te gaan doen.

De Westersingel is een fraai stuk van de stad, beschermd stadsgezicht, en

sinds eeuwen in gebruik als aanlegplaats voor schepen. Het oorspronkelijke

groene en rustige karakter staat de laatste jaren onder druk: steeds meer

verkeer wordt uit de binnenstad geweerd en over de Westersingel geleid. Met

trillingen (bussen!) en autoherrie als gevolg. In de grote, mooie woningen

tegenover ons zitten langzamerhand bijna meer kantoren dan bewoners. En in

de huidige situatie komen wij er met onze ligplaatsen bekaaid af. Net als

de andere gebruikers van de strook langs het water.

De strook waarvoor we uw aandacht vragen is het deel van de openbare ruimte

waar wij met onze schepen aan liggen en dat wij daarom intensief gebruiken.

Het is daarnaast een geliefd wandelingetje voor een grote groep

kantoorpersoneel die in de directe omgeving (Tesselschadestraat e.d.) werkt.

Het “autodeel” van het Westersingelprofiel is al enkele malen opgeknapt c.q.

opnieuw geasfalteerd voor de groeiende stroom autoverkeer, de strook waar

we het hier over hebben is achtergebleven in de gemeentelijke aandacht.

Andere ligplaatsen zijn recent opgeknapt: Willemskade, Westerkade,

Harlingertrekweg. Maar hier is het nog steeds, simpel gezegd, een slecht

bruikbaar rommeltje.

Concreet vragen we het college een aantal verbeteringen door te voeren, die

we hieronder puntsgewijs beschrijven.

1. Aanpassing van het profiel van de bestrating. De zone in het profiel

die nu bestraat is met betonstenen en dus kennelijk als wandelstrook

is bedoeld bevat nu de meerringen en allerlei straatmeubilair. We

pleiten voor een wandelstrook direct langs de parkeerplaatsen.

2. Aanbrengen van een goede stallingsmogelijkheid voor fietsen.

3. Vervangen van de huidige lelijke grijze containers-in-beugels door

een centrale ondergrondse vuilcontainer en ordenen van het

straatmeubilair en de nutsvoorzieningen in de strook langs de schepen.

Zie als voorbeelden de recent opgeknapte kades en ligplaatsen aan de

Willemskade, de Westerkade en de Harlinger trekweg.

4. Vervangen van de verouderde elektriciteitspalen.

5. Vervangen van de of een aantal meerringen door meerpalen. Voor

afvaren en vooral bij aanleggen zijn meerringen bijzonder onhandig

omdat je daarop niet vanaf het schip een lijn kunt (los) gooien. Bij

aanleggen levert dat zelfs risico voor aanvaringen op. Een

constructie met meerpalen zoals in de Museumhaven is natuurlijk ook

heel bruikbaar.

6. Terug plaatsen van vier bomen (de eerste vier gerekend vanaf de

Verlaatsbrug) in de plaats van de zonder aankondiging gerooide vier.

Voor de duidelijkheid: zo stond het ook al in onze brief van vorig

jaar. Nog steeds geen bomen.

7. Baggeren van het vaarwater van de Westerstadsgracht. Het water is,

zeker langs de oevers en in de bocht bij de Vrouwenpoortsbrug zo

ondiep dat manoeuvreren zelfs met platbodems moeilijk en hier en daar

risicovol is.

Vorig jaar hebben we het college al aangeboden over onze voorstellen in

gesprek te gaan met de gemeentelijke stedenbouwkundige ontwerpers en

vaarwaterbeheerders. Dat aanbod geldt nog steeds.

Kopieën van deze brief sturen we aan het Wijkpanel Vosseparkwijk, de

Vereniging van Schippers in Leeuwarden en de plaatselijke pers.

Met vriendelijke groet,

Namens de schippers van de Westersingel,

Lambert Fortuin Frits Veldmeijer

a.b. Seefûgel a.b. De Goede Verwachting

Westersingel 62 Westersingel 58

8913 CL Leeuwarden 8913 CL Leeuwarden

seefugel@gmail.com f.veldmeijer@kpnmail.nl