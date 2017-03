(tekst: VVD Leeuwarden)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

12 maart, 2017.

Schade woningen bij de Put Leeuwarden.

Geacht College,

Van de eigenaren van woningen, gelegen aan de Put te Leeuwarden, kregen wij de melding dat er schade aan hun woningen is ontstaan als gevolg van de heiwerkzaamheden t.b.v. de bouw van een appartement in de Speelmanstraat 133.

Uit hun relaas :

In augustus 2014 is er gestart met het bouwen van een nieuw appartement in de Speelmanstraat 133.

Direct bij de start gaat het al mis omdat er grote brokken fundering in de grond blijken te zitten. Deze zijn met grof geweld weggehaald waardoor de hele buurt echt op zijn grondvesten stond te trillen. Hier is direct melding gemaakt bij de aannemer, projectontwikkelaar en de gemeente Leeuwarden. Zonder resultaat of actie.

Daarna begon in september 2014 het (stil) heien van palen, dit bracht enorme trillingen met zich mee. We hebben hier direct bij de gemeente, aannemer en projectontwikkelaar aan de bel getrokken maar wederom geen resultaat. De gevraagde bouwstop werd door de gemeente afgewezen. We hebben diverse instanties en bedrijven erbij gehad maar we konden niets meer aangezien het leed al was geleden. Er was geen 0-meting vooraf gedaan.

De VVD wil graag antwoord op de volgende vragen:

1- Waarom is de gevraagde bouwstop door de gemeente afgewezen ?

2- De bewoners zeggen dat er geen O-meting ; lees vooropname, is gedaan. Is dat juist en zo ja waarom niet ?

3- Volgens de bewoners zijn er pas in december 2014 door de gemeente scheurmeters op hun woning geplaatst. Is dat juist, en zo ja, waarom niet eerder? Aangezien er duidelijk al eerder sprake was van veel en hevige trillingen, die scheuren veroorzaakten in hun woningen.

De bouw van het appartement in de Speelmanstraat start in augustus 2014 en het heiwerk in september 2014. Volgens de bewoners was er op dat moment nog geen bouwvergunning verleend.

Die vergunning bleek bij navraag op moment door bewoners eerst onbekend bij de gemeente maar diezelfde dag was die wel bekend en met datum verlening gedateerd op 23 september 2014.

5- Is de bouw (eerder) begonnen zonder dat hiervoor op dat moment vergunning voor verleend was ? Zo ja waarom is hiervoor gekozen?6- Wat zijn volgens de afdeling bouw en woningtoezicht van de gemeente de data van o.a. aanvang sloop oude fundering, begin heiwerk, meldingen van aannemer over start van de diverse werkzaamheden. En wanneer kreeg de gemeente de eerste signalen / meldingen / klachten van de bewoners over deze zaak.

De panden Bij de Put 1,3,7 en 9 en ook het pand en Rijksmonument, Slotmakersstraat 11,

zouden schade hebben opgelopen a.g.v. deze nieuwbouw van Speelmanstraat 133.

7- Zijn die gevallen u bekend ? En zo ja wat is uw standpunt in deze ? En zo ja, is er contact geweest met de eigenaren van deze panden en wat is er met hun afgesproken ?

De Vrijmetselaars de Friesche Loge, Bij de Put 15, hebben ook naar verluidt, in hun poging om de schade aan hun pand vergoed te krijgen, deze procedure gestaakt.

8- Is dat uw College bekend ? En zo ja, waarom kon er niets voor hun gedaan worden ?

En zo nee, is er geen contact geweest tussen u, hen en de aannemer ?

De bewijslast is moeilijk in al deze gevallen omdat er geen O-metingen door de aannemer en/of door de gemeente is gedaan. Sommige bewoners hebben wel zelf foto’s en videomateriaal beschikbaar.

9- Is uw College met de VVD van mening dat in deze gevallen een omgekeerde bewijslast zou moeten worden toegepast ? En zo niet, waarom niet ?

10- Is uw College bereid alsnog met de bewoners, aannemer en ontwikkelaar overleg te voeren over een adequate oplossing c.q. schadevergoeding ? En zo nee, waarom niet?

Wij verwachten dat u deze vragen binnen de gestelde termijn kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,Sietze Bouma