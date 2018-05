(tekst: persbericht)

Saskia Laroo op vrijdagavond 15 juni 2018 @ De Wier – Koarnjum

Het ‘kleinste huiskamertheater van noordwest Friesland’ bood ook in dit seizoen weer een grote verscheidenheid en variatie in muziek en lezingen. Het is de bedoeling om (semi) professionele muzikanten en aanstormend jong talent een kans te geven hun muziek te presenteren in een intieme huiskamersfeer. Initiatiefnemer en gastheer Bob de Boer heet u van harte welkom op het eeuwenoude terpje “De Wier” in het dorp Koarnjum.

In deze maand juni de afsluiter van dit theaterseizoen van ‘Concerts & More @ De Wier”:

Saskia Laroo, Warren Byrd & Oeds Bouwsma

Saskia Laroo, ook wel “Lady Miles of Europe” genoemd, verzorgde verbluffende en overrompelende jazzconcerten destijds in het huiskamertheater in Ferwert en dus lag het voor de hand deze jazz-diva weer opnieuw te vragen te komen optreden, maar nu dan voor het eerst in Koarnjum.

Haar CD/DVD “Live in Zimbabwe” is bijvoorbeeld het ultieme bewijs hoezeer deze Amsterdamse muzikante kan swingen. Maar zeker is ook haar enorme veelzijdigheid in de jazzmuziek uniek te noemen, daarvan getuigen o.a. haar cd’s ‘Two of a kind – a tribute to Miles & Monk’ en “Jazzkia” waarop swingende jazz te horen is van Gershwin, Rollins en miss Laroo zelf. ‘Really Jazzy’ is een cd-melange van funk, dance, rap & grooves.

Saskia Laroo verzorgt concerten over de hele wereld: van Amerika tot Azië. Ze is onlangs teruggekeerd uit Vietnam waar ze een reeks succesvolle concerten heeft neergezet.

Op deze laatste concertavond van dit seizoen treden Saskia (trompet, sax & vocals) en Warren (piano, vocals) op als afsluiter, maar daarom op deze bijzondere avond een ‘surprise’ act daarbij.

Ze heeft de veelzijdige Friese (contra)bassist Oeds Bouwsma (o.a. Brimstone) bereid gevonden deze avond mee te spelen. Hij werd muzikaal beïnvloed door Ray Brown, Charlie Haden, Anthony Jackson, Paul McCartney, Billy Strayhorn & Bob Marley.

Saskia Laroo, Warren Byrd & Oeds Bouwsma @ De Wier

Vrijdagavond 15 juni 2018

Aanvang concert 20.30 uur

Deur open 20.00 uur

Entree €15,- p.p. inclusief gratis koffie/thee

De Wier 5 – 9056 PM – Koarnjum

Aanmelden is verplicht!

Dat kan op:

via bobdeboer@pinupsanddowns.com