De Santa Run Leeuwarden

Op zaterdagmiddag 23 december vindt de vijfde editie plaats van de Santa Run in Leeuwarden. Dat betekent feest! De Santa Run is een 2,5 km lange fun run dwars door de binnenstad. Deelnemen is pret voor jong en oud. Hardlopen mag, maar wandelen is ook prima. En iedereen loopt verkleed als – hoe kan het anders – de Kerstman. Hilariteit gegarandeerd.

Goed doel

Bovendien gaat de opbrengst naar een goed doel. Stap daarom ook in de schoenen van Santa. Loop de run met vrienden, collega’s of je gezin. Of maak er in je eentje een knotsgek looprondje van.

Sport voor mensen met een verstandelijke beperking

Het goede doel is Spelend Sporten Leeuwarden. Stichting Spelend Sporten organiseert sinds 1975 sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Leeuwarden. O.a.

Judo • Aerobics • Zaalvoetbal • Badminton • Dammen • Bowlen • Schaatsen • Sportinstuif • Gezinszwemmen. Wil je meer weten over Spelend Sporten? Kijk op de website www.spelendsporten.nl

Sport is belangrijk voor iedereen!

Om als verstandelijk gehandicapte te kunnen sporten is meer nodig dan een gewone sporter. Je maakt extra kosten voor bijvoorbeeld vervoer en begeleiding. En sporten is belangrijk! Ook voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat je lekker in beweging bent, je gezond voelt én sociale contacten opdoet.

Doe ook mee!

Deelname aan de Santa Run kost tussen de € 8,50 en € 12,50 per persoon. Voor dat geld krijg je je eigen Santa pak, natuurlijk mét baard. Bovendien krijg je een supergezellige middag plus de wetenschap dat je mensen met een verstandelijke beperking helpt om recreatief te sporten. Kijk voor meer informatie en inschrijven op https://leeuwarden. rotarysantarun.nl/