We hebben op de website Liwwadders.nl onze vingers blauw getypt (lees Analyse jaarrekening 2014 – Leeuwarden boert achteruit) en nog steeds spreken onze beleidsvoormannen met meel in de mond. Gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) spreekt vandaag in de Leeuwarder Courant heel voorzichtige kritiek uit in de richting van de gemeente Leeuwarden. Vermoedelijk kan een en ander niet los gezien worden van ons grote culturele feest Culturele Hoofdstad 2018 dat aanstaande is. De Rouwe, en het hele college van GS met hem, moet toch op de hoogte zijn geweest van de miserabele financiële conditie van de gemeente Leeuwarden. We mogen toch hopen dat De Rouwe en zijn ambtenaren de gemeente Leeuwarden al herhaaldelijk op het matje heeft geroepen met de boodschap: uw feestcollege is wel erg vroeg met het feest begonnen.

In de Leeuwarder Courant wordt opnieuw de kool en de geit gespaard. Uit onze analyses, die we ook aan raadsleden hebben voorgelegd, blijkt de financiële situatie van de gemeente Leeuwarden veel slechter te zijn dan wat de laatste weken (na de verkiezingen) boven tafel is gekomen. De gemeente Leeuwarden wordt nu op de vingers getikt voor het doorschuifbeleid. Een beleid waarvan de komende bestuurders de wrange vruchten gaat plukken.

In de berichtgeving van vanmorgen wordt voor het eerst door PvdA-wethouder Feitsma toegegeven dat de buurgemeenten mee zullen moeten betalen aan de malaise in Leeuwarden. Ook Feitsma spreekt met een zak meel in de mond, want hij stuurt collega Andries Ekhart (ook PvdA) maar weer eens naar Den Haag voor extra geld. Daar zien ze Ekhart voor de zoveelste keer aankomen. Zet u uw klompen daar maar neer. Kopje koffie? En nu maar weer naar huis. De arme man gaat zonder extra centen weer de Afsluitdijk over.

De bewoners in de buurgemeenten zullen zich nog wel eens stevig op het hoofd krabben en terugdenken aan Reitze Ketellapper die zich luid afvroeg waar die herindeling nu eigenlijk voor nodig was.

Redactie Liwwadders.nl