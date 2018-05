Jaren geleden konden we halverwege de maand mei weten waar we in het kader van de kijkdagen Europa om de hoek konden zien wat er met Europese subsidiecenten in Friesland gebeurde. Dit jaar niks te zien. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft zich getransformeerd tot een subsidieloket, meer ambities hebben de noordelijke bestuurders kennelijk niet. Ik denk inmiddels met enige weemoed terug naar het bezoek aan het niet meer bestaande kenniscentrum sociale innovatie van Stenden Hogeschool. Destijds gefinancierd met Europese middelen, op zich een goed idee maar matig uitgevoerd. Veel aandacht gaat er doorgaans uit naar productinnovatie terwijl sociale en procesinnovatie onderbelicht blijven. Procesinnovatie gaat over de manier waarop producten en diensten worden voortgebracht, sociale innovatie gaat over de wijze waarop arbeidsorganisaties worden ingericht. Nu er dit jaar niks te zien valt rijst de vraag: wat heeft het College van Gedeputeerde Staten van Friesland afgelopen jaren in gang gezet waar we in de toekomst van gaan profiteren?

Het project Culturele Hoofdstad zal zoals het nu gaat niet veel opleveren. Voor een beperkt aantal evenementen zijn nog kaarten beschikbaar, de kans dat het nalatenschap uit onbetaalde rekeningen zal bestaan neemt met de dag af. Of de investering van tientallen miljoenen euro’s wordt terugverdiend waag ik te betwijfelen. Culturele Hoofdstad leert veel waaronder dat de inwoners van deze provincie het geen straf vinden een cultureel evenement te bezoeken en dat menigeen er graag eentje organiseert. Dat smaakt naar meer. (Semi-)overheden doen de Friezen een groot plezier wanneer ze voor de begroting van volgend jaar geld reserveren ten behoeve van (culturele) evenementen. Zonder centen val er niks te organiseren en te zien. Ervaringen met festivals in recreatiegebied de Groene Ster maken duidelijk dat het niet verkeerd is wanneer organisatoren over relevante kennis en vaardigheden beschikken. Aan creatieve concepten om publiek te trekken ontbreekt het veelal niet, de uitvoering bepaalt in hoge mate het eindresultaat en is in veel gevallen voor verbetering vatbaar. Roept de vraag op: waar kunnen in Friesland mensen relevante kennis en vaardigheden opdoen? Een culturele (kennis)infrastructuur is met het beruchte Herenakkoord verloren gegaan, een aanzet voor iets nieuws heb ik nog niet voorbij zien komen.

Wethouder Friso Douwstra van economische zaken mag zich af en toe van de domme houden, hij gaat toch maar mooi op inspiratiereis naar Japan om daar wijzer te worden. Vervelende is alleen dat daar niks te zien is. De wijze waarop Japanse bedrijven met (product)innovatie omgaan is aan de buitenkant niet te zien, ze passen een vorm van sociale innovatie toe. Voor de thuisblijvers niet getreurd, ik heb even wat opgeduikeld waar iedereen z’n voordeel mee kan doen. Geschikt voor bedrijfsleven en als vervolg op Culturele Hoofdstad, bekijk het filmpje van een hooggeleerde mevrouw en een artikel van haar hand: http://hbr.org/2012/04/teamwork-on-the-fly . Culturele Hoofdstad wordt geen echt succes omdat het aan teamwork heeft ontbroken.