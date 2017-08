Ook deze zomer presenteren we artikelen die we eerder publiceerden.

Salt en Pèpa Het is leuk om te horen: kleed mij maar aan

Kleurrijk, vrouwelijke lijnen, nostalgische details, mooie prints en stoffen, dat is de keuze van modezaak Salt en Pépa aan de Berlikumermarkt in Leeuwarden. Anja de Groot: ‘Bij Salt en Pèpa vind je een grote diversiteit aan merken en een breed assortiment aan producten. Jurken, tops, blouses, rokken, broeken en sjaals.’ Opmerkelijk is dat er veel mode hangt van Nederlandse modemerken. ‘Ons land doet het goed in de mode met merken als Zilch, King Louie, Heart, Para-mi en Is.Is.’

Op ongeveer veertig vierkante meter in het kleine hoekpand op de kop van de Oosterstraat toont De Groot haar eigenzinnige collectie. Hoe stelt ze die samen? ‘Voor een deel is dat op gevoel, maar ik luister natuurlijk goed naar mijn, vaak trouwe, klanten. Zij geven aan wat ze het liefste zouden willen. Met mijn medewerksters Ida Meijer en Ria van der Hoff lopen we beurzen af en bezoeken daarna de leveranciers.’

Niets is toeval, zo blijkt uit het gesprek met Anja de Groot. Hoe de winkel is ingericht (ingehangen, zegt ze zelf), de keuze van de collectie, de materialen van de kledingstukken, het inrichten van de etalages, de uitverkoop en de openingstijden: overal zit beleid achter. ‘Van de opleiding die ik heb gevolgd, textiel en tekenen op de Noordelijke Hogeschool, heb ik gevoel voor kleur en het omgaan met materialen meegekregen. Dit is een kleine winkel en op zo’n beperkte vloeroppervlakte moet je zorgen voor rust. De kledingstukken hangen we niet lukraak in de rekken.’ Ook over de etalage is goed nagedacht. ‘Die moet je regelmatig verwisselen en er moet structuur in zitten. Soms krijg ik te horen: is je etalage nu alweer veranderd? Of klanten vragen naar een kledingstuk dat alweer is verkocht.’

Salt en Pèpa is in 1994 gestart in de Peperstraat. In november 2001 verhuisde de damesmodewinkel naar de huidige locatie. ‘Ik studeerde en werkte in een modewinkel aan de Wirdumerdijk. Omdat ik geen baan kon vonden en dit op mijn pad kwam, ben ik deze winkel begonnen.’ Het modebeeld is in die twintig jaar enorm veranderd. ‘Dat is veranderd van broek naar jurk. Wat je toen zag waren laagjes mode, leggings en veel meer broeken en nu zie je veel meer jurkjes (vrouwelijke mode).’

Salt en Pèpa onderscheidt zich van andere modezaken door genuanceerd in te kopen. Anja de Groot:’Wat wij inkopen luistert nauw. We proberen een mooie mix aan te bieden en gaan niet voor de massa. Hier hangen merken als King Louie, Masai, Sorgen free en Para-mi. Het ene merk gaat terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw en het andere merk werkt veel met prints. We houden van Nederlandse en Scandinavische merken en deze keuze wordt gewaardeerd door onze klanten.’ De winkel richt zich vooral op vrouwen die het belangrijk vinden om er goed uit te zien. ‘Het is leuk om te horen: ik heb wat nieuws nodig, kleed mij maar aan. Het is altijd een verrassing hoe een kledingstuk valt. In negen van de tien gevallen blijft het onvoorspelbaar hoe een kledingstuk uit het rek op de persoon valt. Wij kunnen dat wel goed inschatten, maar voor klanten blijft dat lastig. Een goede beoordeling van de stoffen, materialen en kleuren van het kledingstuk is pas volledig na het passen.’

Salt en Pépa betrekt haar collectie vooral van leveranciers die de trends niet slaafs volgen. ‘Wij verkopen merken die een eigen visie hanteren. Zij gaan niet mee met allerlei trends, maar zijn robuust in hun opvattingen en dat sluit prima aan bij de winkel zoals wij willen zijn. Daarbij wordt gelet op duurzaamheid. Wij gaan niet voor de snelle markt, waar je na een paar keer dragen toe bent aan iets nieuws.’ Ook met het uitverkoopbeleid wordt zorgvuldig omgegaan. ‘Salt en Pèpa loopt hierbij niet voorop. De klanten vragen er soms om. Onze uitverkoop start in de regel als een van de laatsten. Kledingstukken die we overhouden worden verzameld om onder meer tijdens Koningsdag te verkopen. Klanten houden daar al rekening mee. We vinden dat een mooie methode om iets aparts aan te bieden. Na al die jaren heb ik slechts drie meter met onverkochte kledingstukken boven staan. Dat is bij sommige winkels wel anders.’

Leeuwarden vindt de in Jorwert geboren en in Hilaard woonachtige ondernemer een mooie stad. ‘Gelukkig gebeurt er nu het een en ander. Toen ik hier kwam, werd er alleen contributie geheven en dat was het dan. Nu zijn er ondernemers actief, vaak zijn het wel dezelfden, om de stad op te fleuren.’ Jammer vindt ze de nieuwbouw aan het Ruiterskwartier, waar zich nieuwe zaken met voor Leeuwarden onbekende merken zouden vestigen. ‘Daar is niet veel van terechtgekomen. Dit heeft de leegstand in de stad geen goed gedaan. Wel merkt ze dat de stad Leeuwarden het steeds beter doet onder de dagjes- en weekendbezoekers. Wij krijgen steeds meer toeristen over de vloer (onder meer door de tentoonstelling Alma Tadema en Leeuwarden Culturele Hoofdstad).’ Voor afschaffing van de donderdagse koopavond is De Groot geen voorstander. ‘Dan loopt juist er gericht publiek in de stad die weet wat ze wil. Dit in tegenstelling tot de zondag, dan zie je hele families die vooral de horeca bezoeken. Zaterdag blijft de beste winkeldag, maar gisteren (woensdag) was het hier een enorm drukke dag. Dat blijft toch wat onvoorspelbaar. Het belangrijkste wat je kunt doen is je winkel goed op orde hebben en mooie kledingstukken verkopen. Als klanten tevreden de deur uitgaan is dat toch het mooiste wat je als modewinkel wilt?’