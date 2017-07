Een paar keer in de zomer eet ik verse kapucijners. En als ik dan van die heerlijke verse groene erwtjes zit te genieten, denk ik nog vaak aan mijn succesvolle carrière bij de Groninger kustvaart. Hoe ik blikken kapucijners opendraaide voor de befaamde Groninger rijsttafel. Met spekjes, gebakken aardappelen, worstjes en zuur en wat er verder maar uit de koelkast tevoorschijn kwam. En als ik dan een lepel van die heerlijke, groene, delicate erwtjes in mijn mond steek, vraag ik me wel eens af of de kustvaart er anders had uitgezien als ik die hardwerkende zeelieden verse kapucijners voorgeschoteld had, in plaats van suffe weke kapucijners uit blik.

Benodigdheden:

1 kilo kapucijners

100 gram rucola

2 eetlepels witte wijnazijn

1 deciliter olijfolie

200 gram Reade Jutter kaas

gerookt zeezout

zwarte peper uit de molen

Bereidingswijze:

Dop de kapucijners. Kook ze gaar in water met een beetje zout. Spoel de gekookte kapucijners koud onder de kraan. Laat ze uitlekken en verdeel ze dan samen met de rucolasla over 4 borden. Vermeng de witte wijnazijn met een derde van de olijfolie. Sprenkel dit over de salade. Strooi er wat gerookt zeezout en zwarte peper over. Snijd met een scherp mes plakjes van de Reade Jutter kaas. Leg ze op de salade Besprenkel de salade voor het serveren met een paar druppels olijfolie.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma