Mijn vrouw heeft een nieuw speeltje waar ze tegenwoordig nogal wat tijd mee doorbrengt. Nee, niet wat jullie denken; het is haar nieuwste keukengadget. Een dehydrator. Een machine waar je voedsel in kunt drogen dus. nu gun ik haar uiteraard elk speeltje dat ze maar wenst, maar met de dehydrator heb ik wel wat moeite. Ik ben namelijk degene die al dat gedroogde voedsel moet proeven.

Ik heb al vis gegeten die 12 uren had gedroogd en daarna ook 12 uren in het water had gelegen om weer eetbaar te worden. Gedroogde druiven waarvan we ook nog een kilo in de vorm van rozijnen hadden staan en gedroogde schijfjes kweepeer. Na de kweepeer ben ik gestopt met proeven. Het was een beetje alsof ik op mijn eigen Westernlaarzen aan het kauwen was.

Benodigdheden:

800 gram wortelen

2 tenen knoflook uit de knijper

100 gram yoghurt

50 gram mayonaise

50 gram gele rozijnen

50 gram walnoten

Bereidingswijze:

Schil de wortelen met een dunschiller. Rasp ze daarna op een grove rasp. Roer in een kom de mayonaise, de yoghurt en de knoflook door elkaar. Voeg de wortelen, de walnoten en de rozijnen toe. Schep alles door elkaar en laat de salade voor het serveren goed koelen.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma