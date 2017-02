(tekst: Nieuwsbank)

Feestvierders weinig bezorgd over terrorisme tijdens carnaval.

Leiden, 20170222 — Carnavalsvierders maken zich meer zorgen over ruziezoekers dan over terrorisme. Toch letten veel mensen dit jaar tijdens carnaval extra goed op hun veiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van carnavalswinkel Feestkleding365.nl, die ruim 1,400 mensen vroeg naar hun carnavalservaringen.

Weinig zorgen over terrorisme tijdens carnaval

Bijna 70% van de feestvierders maakt zich geen zorgen over de veiligheid tijdens carnaval. Terrorisme lijkt met 5,3% bij slechts een klein deel van de feestvierders een rol te spelen, al is dit percentage bij vijftigplussers met 11,3% aanzienlijk hoger. Verder maakt 14,2% zich vooral zorgen over ruziezoekers, terwijl 6,4% bang is voor zakkenrollers.

Toch geeft 46% van de feestvierders aan extra maatregelen te nemen voor de veiligheid. Daarbij wordt vooral gezorgd dat men nooit alleen is (14,5%), en is 12% extra alert op de omgeving. Verder mijdt 2,7% van de ondervraagden de alcohol of drukke plekken, om zich zo veiliger te voelen.

Grootste afknappers

Tijdens carnaval heeft ruim de helft van de ondervraagden de grootste hekel aan ruziezoekers. Ook lange rijen bij de bar of het toilet (11,7%), superdronken mensen (9,8%) en te dure drankjes (6,6%) zijn grote carnavalsafknappers.