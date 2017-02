(tekst: persbericht)

In de aanloop naar The Passion komt cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden met een Pre Passion Event in theater De Bres (Schoolstraat 4) achter de Harmonie. Op de vrijdagavonden in maart (10, 17, 24 en 31 maart) komt hij met een avondvullend programma vanaf 20.00 uur. Het is een vooruitblik op het grote paasspektakel dat op donderdag 13 april in Leeuwarden plaatsvindt.