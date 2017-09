(Tekst: Rijksoverheid)

Slechts één op de vijf jongeren heeft zijn smartphone zodanig beveiligd dat hij bij diefstal onbruikbaar te maken is. Hierdoor loopt bijna 80% van de jongere smartphonebezitters (16 t/m 25 jaar) het risico dat persoonlijke gegevens na diefstal op straat belanden. Recent onderzoek laat zien dat jongeren het wel belangrijk vinden dat hun bestanden en gegevens niet zichtbaar zijn voor dieven.

28% Procent denkt bij diefstal eerst aan alles wat er op staat, minder jongeren (23%) denken als eerste aan de waarde van de telefoon zelf. Minister Blok van Veiligheid en Justitie en partijen uit de telecom- en ICT-sector roepen samen op mobiele apparaten ‘Boefproof’ te maken.

“Veel telefoons, maar ook laptops en tablets, zijn nog steeds niet goed beveiligd. Voor ons reden om te blijven herhalen: maak je mobiele apparatuur Boefproof. Alleen dan kunnen we diefstal terugdringen,” zegt minister Blok (Veiligheid en Justitie). Het aantal gestolen smartphones is inmiddels al drie jaar op rij gedaald, van ruim 69.500 in 2013 naar ongeveer 43.700 in 2016.

Blokkeerfunctie

Boefproof is het activeren of installeren van een anti-diefstal functie op een mobiel apparaat, waardoor deze op afstand te blokkeren is. Boefproof activeren is heel gemakkelijk, hierdoor wordt het gestolen apparaat waardeloos voor dieven en hebben ze geen toegang tot mail, foto’s en vertrouwelijke documenten. Dit zorgt er ook voor dat van afstand nog wel bestanden, waaronder foto’s, veilig zijn te stellen. Denk hierbij aan een functie zoals ‘vind mijn smartphone/tablet’ en speciale anti-diefstal software.

Samenwerking

Het ministerie werkt voor ‘Boefproof’ nauw samen met twaalf bedrijven uit de ICT- en telecomsector: Microsoft Nederland, Samsung Electronics Benelux, Apple Inc., Dell Nederland, HP Netherlands, Sony Mobile Communications, Huawei Technologies B.V., KPN, T-Mobile Netherlands B.V., Ziggo Nederland B.V., Vodafone Netherlands en Tele2 Nederland.

Deze private partijen spannen zich er zoveel mogelijk voor in dat klanten hun mobiele apparatuur Boefproof kunnen maken en brengen dit ook nadrukkelijker onder de aandacht bij hun klanten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verspreidt via de landelijke Boefproof-campagne preventietips via radiospots, social media en facebook om zo het gebruik van de beveiligingsmogelijkheden extra te stimuleren. De campagne speelt vooral in op het onprettige gevoel dat ontstaat bij de gedachte dat dieven bij jouw persoonlijke gegevens kunnen. Deze emoties worden in beeld gebracht, met als hoofdboodschap: Maak je smartphone/tablet/laptop waardeloos voor dieven.

Onderzoek

Jongeren geven aan dat als ze hun smartphone kwijtraken ze zich vooral gestresst en geïrriteerd zouden voelen. Voor meer over dit onderzoek, bekijk de factsheet onderaan deze pagina.

Ga naar www.boefproof.nl voor meer informatie over hoe smartphone, tablet en laptop Boefproof te maken zijn. Ook staat daar een overzicht van de campagne-uitingen.