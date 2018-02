(Tekst: CBS)

Het aantal passagiers dat reist via de vijf grote Nederlandse vliegvelden is verder toegenomen. Amsterdam Schiphol, Eindhoven, Rotterdam The Hague, Groningen Eelde en Maastricht Aachen zagen ruim 76,2 miljoen passagiers aankomen en vertrekken in 2017. Een jaar eerder vlogen er nog 70,3 miljoen reizigers via deze luchthavens. In elk kwartaal van 2017 werden meer reizigers verwelkomd dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS in het nieuwe dossier luchtvaart.

Amsterdam Schiphol had in 2017 met 68,4 miljoen opnieuw een recordaantal passagiers, 7,7 procent meer dan het jaar ervoor. Al sinds 2009 ziet Schiphol het aantal aangekomen en vertrokken passagiers jaarlijks toenemen. Het aantal vliegtuigbewegingen (starts en landingen) steeg met 3,7 procent tot bijna 497 duizend bewegingen in 2017. Dit ligt net onder de afgesproken norm van het Aldersakkoord uit 2008, waarin werd vastgelegd dat Schiphol tot 2020 niet meer dan 500 duizend vliegbewegingen per jaar mag uitvoeren.

Dat het aantal passagiers sneller stijgt dan het aantal vliegbewegingen hangt samen met het gebruik van grotere vliegtuigen en een hogere bezettingsgraad per vlucht.

Sterke groei passagiersvervoer op Eindhoven

Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, zag in 2017 bijna 5,7 miljoen reizigers aankomen of vertrekken, ruim 19 procent meer dan in 2016. Dit is de sterkste groei sinds 2012 voor deze luchthaven. Via Rotterdam The Hague vlogen ruim 1,7 miljoen passagiers, bijna 5,4 procent meer dan in 2016. Groningen Eelde liet met ruim 32 procent de sterkste groei zien. Op Maastricht Aachen daalde het aantal passagiers met 5,1 procent; wel werd meer vracht vervoerd. Groningen en Maastricht vervoeren relatief weinig passagiers: slechts 0,5 procent van alle vliegpassagiers vloog via deze luchthavens.

Sterke stijging luchtvracht op Maastricht

De luchtvracht op Schiphol steeg 5,5 procent in 2017. Hiermee kwam de hoeveelheid overgeslagen luchtvracht uit op bijna 1,8 miljoen ton. Op Maastricht steeg het vrachtvervoer sterk (+43 procent) tot 87 duizend ton. Deze stijging werd onder andere veroorzaakt door de komst van nieuwe vliegmaatschappijen en uitbreiding door bestaande maatschappijen. Omdat op Maastricht relatief weinig vliegtuigmaatschappijen actief zijn, heeft het wegvallen of de komst van een maatschappij een grote invloed op de totale overslag.