Katalaanske diploma’s net jildich op Balearen Op ‘e Baleäryske eilannen, in autonome eilannegroep yn ‘e Middellânske See, is in lytse taalstriid g [...]

Subsydzje foar mear Katalaansk yn de rjochtsseal Kataloanië begjint mei in aksje om it gebrûk fan it Katalaansk yn ‘e rjochtspraak te stimulearjen. D [...]

Biblioteek yntrodusearret WhatsApp-assistinte Bibi De klanteservice fan Biblioteken Noard Fryslân is tenei ek te berikken mei WhatsApp. Online assistin [...]

Presintaasje sketsûntwerp ‘11Fountains’ Hylpen It sketsûntwerp fan de fontein foar de stêd Hylpen is klear. Publyk en media binne sneon 7 jannewari [...]

Jild foar it Frysk Yn in ynstjoerd stik yn de LC fan 19 desimber neamt Luuk Hazelhoff jild bestege oan it Frysk ta weis [...]

Eamelders ferfiere huning mei spûnskes Eamelders binne by steat om tige fluch it bêste ark te kiezen by it ferfieren fan huning. As de ynse [...]

Fryske Steateleden bûgje har oer de takomst fan it Frysk In healjier ferlyn organisearre de stichting Brede Maatskiplike Diskusje Frysk in stúdzjemiddei mei [...]