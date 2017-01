(tekst: Spinoza)

Heeft Friesland straks het beste eetcafé van Nederland?

Spinoza Leeuwarden beste eetcafé van Friesland

Het RTL4-programma ‘De Beste van…’ heeft Eetcafé Spinoza aan de Eewal uit Leeuwarden uitgeroepen tot het beste eetcafé van de provincie Friesland.

De horecagelegenheid dingt samen met de andere provinciale kampioenen mee naar de titel van beste eetcafé van Nederland. Daarvoor wordt een vlocompetitie gehouden, waarbij de kijkers kunnen stemmen op hun favoriet.

STEMMEN

Het seizoen van “De beste van Nederland” start op zaterdag 28 januari 2017 om 16.30 uur op RTL4 met de strijd tussen de beste eetcafés van het land. Via de poll op www.de bestevannederland.tv kunnen de kijkers direct hun stem uitbrengen op hun favoriet.

JURYRAPPORT

Volgens het juryrapport van RTL4 is Spinoza echt ‘thuis komen’. De filosofie van Spinoza is om hun gasten te ontvangen als goede vrienden. Dit doen ze in een zeer sfeervol, gezellig en tijdloos ingericht pand. De gerechten worden op een originele manier gepresenteerd. De menukaart bestaan uit veelal verse streek-producten en zijn zeker goed betaalbaar. Qua smaak, temperatuur, samenstelling en dergelijke hebben we niets te klagen. De bediening is bijzonder gastvrij en heeft kennis van zaken. Wat ons nog meer opvalt is een menukaart met keuzes voor zowel ‘carnivoren’ als veganisten.

Kortom een fijne sfeer, gastvrije bediening en lekker eten voor een betaalbare prijs. Het unieke pand in het centrum van Leeuwarden maakt dit eetcafé zeer uniek en voelt als thuis. Een compleet plaatje en terechte winnaar van de Provincie Friesland. Eetcafé Spinoza is beoordeeld met het eindcijfer 8,9.