(tekst: Fries Museum)

rotzooi in het fries museum

In het Fries Museum is een interactieve familietentoonstelling over recycling te zien: Rijk van rotzooi. Ontdek de mogelijkheden van recycling in het laboratorium van Watse Gerritsma. Deze Friese uitvinder bouwde in 1795 een van de eerste chemische fabrieken van Nederland. Door zijn grote kennis van scheikunde kon Watse al het afval uit zijn omgeving opnieuw gebruiken. Zo maakte hij de mooiste spullen van rotzooi. De tentoonstelling is tot en met 4 maart 2018 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.

Alles in Watse’s fabriek draaide om het recycling. Niets ging verloren, alles werd hergebruikt. In Rijk van rotzooi is zijn laboratorium te zien. Watse laat bezoekers zien hoe men vroeger recyclede. Hij demonstreert hoe straatafval werd omgezet in buskruit, van oude aardappelschillen papier werd geperst en hoe urine werd gebruikt om textiel te bleken.

oude ambachten

Kinderen steken zelf ook de handen uit de mouwen. Ze gaan samen met Watse langs bij de leerlooier om diverse huiden te voelen, ontdekken de waarde van ontlasting en zien een glasblazer met zand en oude glasscherven aan het werk.

3d-printer

Rijk van rotzooi laat ook de nieuwste vorm van recycling zien. In Friesland zijn bedrijven bijzonder actief op dat gebied. Plastic afval wordt omgezet naar fijne korrels: regranulaat. Hiermee kan een speciale 3D-printer nieuwe voorwerpen produceren. In de tentoonstelling kunnen kinderen zelf bouwstenen printen en gebruiken voor hun eigen creatie. Rijk van rotzooi is tot en met 4 maart 2018 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.

De tentoonstelling Rijk van Rotzooi is ontwikkeld door Museum Boerhaave en is tot stand gekomen in samenwerking met Universiteit Twente in het kader van het NWO-onderzoeksprogramma “Chemistry in Everday Life” van prof. Dr. Lissa L. Roberts, Department of Science, Technology and Policy Studies.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.