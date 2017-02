(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

De gemeente Leeuwarden en het Historisch Centrum Leeuwarden organiseren gratis rondleidingen op woensdagmiddag 22 februari om 14.00 en 15.00 uur. De rondleidingen zijn voor jong en oud en duren ongeveer een half uur.

Het gebouw werd in 1713 tot op de kelders na gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe werkplek voor het Leeuwarder stadsbestuur. De burgemeesterskamer is het best bewaarde gedeelte. De kamer heeft een bijzonder fraai wandkleed waarop 4 werelddelen staan afgebeeld. De Oranjezaal, voorheen Raadzaal, is met recht de mooiste zaal van Leeuwarden en is volop in gebruik, onder andere als trouwzaal. De zaal dateert van 1760. Aan de wand hangen prachtige schilderijen van de Friese stadhouders en het Koningshuis.

Cellen

In de kelders zijn de enige overblijfselen van voor de verbouwing in 1713. De gemetselde gewelven werden gebruikt als arrestantenverblijf. 3 cellen met zware houten deur zijn hier nog te bewonderen.

U bent van harte welkom op 22 februari in het Stadhuis, Hofplein 38 Leeuwarden.