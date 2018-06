(Tekst: persbericht)

Vele verzoeken zijn binnengekomen om ook een keer in de zomer, als de weersomstandigheden het toelaten, een concert te organiseren in de sfeervolle binnentuin van de eeuwenoude Kanselarij.

Het is gelukt: Zaterdagavond 9 juni is het WachtkamerOrkest ( o.a. bekend van de nieuwjaarsconcerten) te gast in de tuin van de Kanselarij.

Een serenade met werk van Dvorák, Kalinnikov, Nielsen en Sibelius, afgewisseld met poëzie van een van onze belangrijkste romanschrijvers Jan Jacob Slauerhoff voorgedragen door Hylke Tromp.

Een heerlijke avond genieten van een klassiek hoogtepunt van 2018.

Vanaf 19:00 uur zijn de deuren open en kunt u ‘voorgenieten’ in de tuin of in het Grand Café met koffie, thee of een glaasje. Het concert begint om 20:30 uur.

Ook dit keer kunnen we alles doen zonder entree te vragen, maar na afloop is een vrije bijdrage zeer welkom.

Graag tot zaterdag 9 juni.