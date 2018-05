Vastgoedondernemer en cultuurinvesteerder Tjalling Rollema is eigenaar geworden van het kantoorgebouw Da Vinci Office aan de Poolsterweg in Leeuwarden. Ook is hij mede-investeerder in het voormalige kaaspakhuis van de FrieslandCampina pal naast het Da Vinci Office op bedrijvenpark De Hemrik.

‘Het kantoorpand is al voor de helft gevuld. De economie trekt aan. We krijgen nu per maand zo’n vier of vijf aanvragen om ruimte te huren. Vorig jaar was dat krap één per maand. Het Da Vinci Office – 3000 m2 – is bedoeld voor kantoren die niet direct in het centrum gevestigd hoeven te zijn. Dit zijn veelal kantoren voor technische bedrijven maar ook dienstverlening. ‘Op dit moment is Stork hier gevestigd. Euro Security en Voicecom huren er ruimtes. Dat laatste bedrijf is een callcenter dat vanuit Emmen hiernaartoe komt. Ook Syntec Personeelsdiensten zijn nu met zeven werknemers in Leeuwarden gevestigd.’

Het voormalige kaaspakhuis van FrieslandCampina wordt deels omgebouwd tot verhuurbare opslagruimtes. Kooistra partijgoederen en de Technische Unie zijn sinds jaren al huurders van dit gebouw. ‘Het is een enorm groot gebouw. Twee hectare bebouwd en nog eens twee hectare terrein.’ Rollema investeert hier samen met enkele ondernemers uit Staphorst. ‘Over negen maanden moet de verhuur van opslagruimtes in bedrijf zijn.’ Eerder kocht Rollema het voormalige PEB-kantoor aan de Emmakade aan.