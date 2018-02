(tekst: Patrick van ’t Haar op Facebook)

Omdat het Friesch Dagblad niet alleen over de Blokhuispoort schrijft maar ook over andere belangrijke Friese zaken en de provincie toch echt groter is dan onze stad, plaats ik dit stuk -waarvoor morgen geen ruimte is – maar even op deze plek.

De politieke inschattingsfout van Henk Deinum

,,Het is het probleem van BOEI en die moet dit oplossen.” Dat was de eerste reactie van wethouder Henk Deinum toen duidelijk werd dat een deel van de werkzaamheden in de Blokhuispoort niet konden worden uitgevoerd omdat het geld op was.

,,In november was er nog niks aan de hand, in januari kregen we te horen dat ze in financiële problemen zitten.”

Deinum benadrukte in zijn reactie dat de extra kosten voor rekening van BOEI zouden komen. Intussen wordt er in de gemeenteraad echter openlijk getwijfeld aan de rol van wethouder Henk Deinum, de manier waarop hij de raad heeft geïnformeerd, wanneer hij de raad informeerde en of zijn informatie wel juist is. En dat heeft de wethouder voor een groot deel aan zichzelf te danken.

Zo werden uitspraken van Deinum over extra middelen van de provincie – die ook in vertrouwelijkheid met de raad zijn gedeeld – door gedeputeerde Sander de Rouwe naar het rijk der fabelen verwezen. Ook is het op zijn zachtst gezegd onhandig als je op 11 januari weet van een geldtekort en stil gelegde werkzaamheden, dat je de raad dan niet even een geruststellend briefje stuurt. Daarna wordt duidelijk dat de hoogte van de provinciale bijdrage lager is dan waar de raad op basis van het eigen besluit van 10 november 2014 op rekende: ook hier informeerde de wethouder de raad niet. Uiteindelijk blijkt de gemeente Leeuwarden zelf een subsidie-aanvraag te hebben ingediend bij de provincie waarin minder geld wordt gevraagd dan in het raadsstuk. De raad wist van niks. En waarom is er minder aangevraagd dan in 2014 aan de gemeenteraad werd voorgehouden?

De wethouder en de gemeente hullen zich in stilzwijgen. Maar zelfs BOEI – dat de Blokhuispoort moet ontwikkelen – lijkt volgens informatie op de eigen website ook nog steeds uit te gaan van de bedragen die in november 2014 zijn vastgelegd in het raadsbesluit. Investering: 22 miljoen valt daar nog steeds te lezen

Hoe kan het dat een wethouder met jarenlange ervaring zichzelf op deze manier in de nesten werkt? Daarvoor is het interessant om te kijken naar zijn allereerste uitspraak: BOEI moet dit oplossen.

Dat suggereert dat er in de overeenkomst met BOEI – niet openbaar voor journalisten – voor de ontwikkeling van de Blokhuispoort een bepaling is opgenomen waarin staat dat eventueel ‘meerwerk’ voor rekening komt van BOEI. En dat er dus voor de gemeente geen financieel risico bestaat. Dat lijkt de enige reële verklaring voor de handelswijze van Deinum. Als het ons niet meer kost dan afgesproken, is er niks aan de hand. Zoiets.

En er was ook niets aan de hand geweest als allerlei werkzaamheden in januari niet waren stil gelegd. Als bouwer Dijkstra Draisma niet was vertrokken nadat de werkzaamheden aan de bibliotheek waren afgerond.

Als Deinum op 7 februari na de eerste persvragen de raad in een keer juist had geïnformeerd – met een ‘ruiterlijk excuus’ dat hij dat nog niet eerder had gedaan – was de schade ook nog te overzien geweest. Een paar lastige schriftelijke vragen en daarmee zou de kous wel af zijn.

Maar in plaats daarvan ging Deinum draaien. Trok hij tegenover deze krant tot twee keer toe gedane uitspraken in, betrok de provincie in het spel door te suggereren dat er nog geld zou komen en haalde hij de raad over om achter gesloten deuren te praten. Vragen werden niet meer beantwoord, nieuwe getallen doken op.

Het is nu wachten op een brief van het college, zoals dat zo mooi heet. En na de brief volgt op 7 maart een debat in de gemeenteraad. Dan zal blijken of de inschattingsfout van Henk Deinum ook politieke gevolgen heeft. Het niet informeren van de raad, het niet geven van de juiste informatie: er zijn mensen voor minder weg gestuurd. (En er zijn mensen die ergere dingen hebben gedaan maar gewoon bleven zitten.)

Wordt ongetwijfeld vervolgd.