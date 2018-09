‘Met de auto ben ik in een uur in de Coentunnel in Amsterdam.’ Dat zegt onze wethouder van economische zaken Friso Douwstra (CDA), die ook graag zou zien dat de afstand van Leeuwarden naar Amsterdam per trein in die tijd zou kunnen worden afgelegd. Ik neem aan dat Douwstra dit wil om de economische positie van Leeuwarden te versterken. Speelt afstand geen rol, dan komen de investeerders wel, lijkt Douwstra te denken.

Het is jammer dat Douwstra (ook onze burgemeester heeft er een handje van) zich met dergelijke uitspraken zo te kijk zet. En niet alleen zichzelf zetten ze te kijk, maar indirect ook ons als burgers die het zich laten welgevallen te worden bestuurd door goedwillende sufferds.

Keer op keer passeert de frase dat de afstand van Amsterdam naar Leeuwarden langer is dan die van Leeuwarden naar Amsterdam. Het begrip ‘het verre noorden’ completeert meestal het betoog. Die afstand – in de ogen van een Amsterdammer lang en in de optiek van de Leeuwarder kort – zit de bestuurder danig in de weg. Terwijl een wethouder van economie zou moeten weten dat wanneer het om investeringen gaat, het om geheel andere zaken handelt. Dan gaat het om de vraag: waar kan ik een eurootje meer verdienen? (Zoals een makelaar onlangs opmerkte die constateerde dat de goedkopere woningen in Leeuwarden momenteel worden opgekocht door Groningers die hebben ontdekt dat het rendement op zo’n woning hier hoger is. De vraagprijs in Groningen is dermate geëxplodeerd dat er meer overblijft tussen aankoop en gesplitste verhuur in Leeuwarden dan in Groningen).

Het Coentunnelverhaal van Douwstra is om meer redenen lachwekkend. Want de afstand van Coentunnel tot Centraal Station rekent de wethouder gemakshalve maar niet mee. Wij stervelingen moeten daarna nog een parkeerplaatsje zoeken en komen bij parkeergarage Markenhoven (4,29 euro per uur) terecht. We kiezen namelijk de IJtunnel en niet de Coentunnel. Onze wethouder Douwstra kan zijn chauffeur André Rietveld gewoon een uurtje rondjes laten rijden terwijl zijn baas op zoek gaat naar nieuw werk.

Ik zou Douwstra willen adviseren om op te houden met uitgekauwde vergelijkingen die geen hout snijden en mijn boodschap ook over te brengen aan onze burgemeester.

Douwstra wil nog meer, zo lees ik in het artikel in de LC waar de Coentunnel prominent figureert. Douwstra wil van Friesland een proeftuin maken (‘voor projecten; we kunnen wel wat mensen gebruiken voor de krimp’), ergens een brug tussenuit halen (spoorviaduct bij Leeuwarden moet aquaduct worden), flessenhals bij Meppel aanpakken (‘Dat moet anders’), mogelijk een spoor over de Afsluitdijk (of via Stavoren en Enkhuizen), een bus zonder chauffeur, een mobiliteitshub bij het station De Werpsterhoek, bierbrouwers die op een andere wijze hun bier naar cafés brengen en een verdiept spoor tussen hoofdstation en station Camminghaburen. O ja, we moeten ook nog fietsstad worden.

De wethouder stuitert van het ene plan naar het andere en roeptoetert maar raak. Het is een wonderlijk verhaal. Waar waren zijn politieke adviseurs toen Douwstra op zijn praatstoel zat? Heeft collega-bestuurder gedeputeerde Sander de Rouwe hem met het oog op de komende provinciale verkiezingen een zetje gegeven om FNP’er Kramer te kijk te zetten? Zelf vergadert Douwstra in het MIRT, een club waarvan het bestaan mij nimmer is opgevallen. Deze club van noordelijke gedeputeerden en wethouders is één bundeling van ambitie en kracht naar Den Haag, aldus Douwstra. Ze zullen wel ergens in de buurt van de Coentunnel vergaderen.

Andries Veldman