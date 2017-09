Begin nooit met iemand van mijn leeftijd over linzen te praten want je krijgt geheid een lang verhaal over een reis naar India die ze in een ver verleden maakten. Getooid met kralenkettingen en hasjpijpjes onderweg naar een verlichte goeroe met 93 Rolls Royces. En daar aten ze linzen. Ieder dag weer want linzen waren goedkoop.

Het beetje reisgeld dat ze hadden was aan de sekte gedoneerd waar ze zo liefdevol waren opgevangen. En als je dan het hele verhaal aangehoord hebt, zeggen ze er meestal achteraan dat ze nooit meer linzen gegeten hebben. Gelukkig ben ik nooit in India geweest en ik blijf het hippievoer dus gewoon eten.

Benodigdheden:

500 gram rode linzen

2 rode uien, in ringen

4 tenen knoflook uit de knijper

2 eetlepels geraspte gember

1 gehakte rode peper

3 tomaten, grof gehakt

2 theelepel komijnpoeder

2 theelepel gemalen korianderzaad

3 theelepels kerriepoeder

3 eetlepels sojasaus

sap van 1 limoen

gehakte korianderblaadjes

zout en peper

Bereidingswijze:

Giet een klein scheutje water in een pan. Voeg de uiringen, knoflook en gehakte peper toe en stoof dit op matig vuur tot de uien zacht zijn. Voeg de gehakte tomaten toe en stoof deze 10 minuten mee. Voeg de linzen, de specerijen, de sojasaus en het limoensap toe. Giet er 2 liter water bij en breng dit aan de kook. Draai het vuur lager en laat alles een half uur zachtjes koken. Roer van tijd tot tijd. Breng de dhal verder op smaak met peper en zout en strooi er voor het serveren gehakte korianderblaadjes over.

Klaas Kasma

