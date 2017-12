(tekst: FSP)

Risico op psychosociale problemen Friese jongeren stijgt

Het aantal jongeren in Fryslân met een risico op psychische problemen is de laatste jaren gestegen. Ook voelen steeds meer jongeren zich eenzaam. Bijna de helft (47%) van de jongvolwassenen tussen de 19-29 jaar heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie. In 2012 was dit nog 39%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân’ dat het FSP samen met GGD Fryslân heeft uitgevoerd.