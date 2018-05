Tijdens de laatste bijeenkomst van het Gilde voor Puddingbereiders werd gesuggereerd om het Gilde maar op te heffen. De meeste leden waren al afgehaakt of geroyeerd omdat ze in de voedselindustrie werkzaam zijn en op industriële wijze pudding maken die in supermarkten in plastic bakjes verkocht worden.

En ook veel aspirantleden hebben zich afgekeerd van het Gilde omdat ze het niet meer eens waren met de doelstelling: tenminste 1 keer per week een pudding van minimaal 1 liter te bereiden. Het is niet meer van deze tijd, waren de geluiden tijdens de bijeenkomst. Uiteraard heb ik me met hand en tand tegen de opheffing van het puddinggilde verzet en mezelf en de paar overgebleven leden van het Gilde beloofd door middel van publicaties in deze rubriek het Puddinggilde weer op poten te zetten.

Benodigdheden:

250 gram rijst

1.5 liter melk

200 gram suiker

3 eieren

1 zakje vanillesuiker

1 halve theelepel kaneel

75 gram rozijnen

Bereidingswijze:

Breng de melk met de rijst aan de kook. Draai het vuur lager en kook de rijst al roerende gaar. Klop ondertussen in een kom de eieren met de suiker, vanillesuiker en kaneel los. Roer dit mengsel door de warme rijst en blijf met de pan op een laag vuur nog 5 minuten roeren. Spatel daarna de rozijnen er door en schep de rijst in een nat gemaakte puddingvorm of kom. Zet de pudding in de koelkast en laat hem helemaal doorkoelen.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma