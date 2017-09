(Tekst: Rijkswaterstaat)

Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijk te versterken. Rijkswaterstaat start een verkenning om mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

De Waddenzeedijk op Vlieland beschermt het dorp Vlieland tegen overstromingen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van deze dijk. Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de steenbekleding op de dijk niet aan de nieuwste veiligheidseisen voldoet en de hoogte van de dijk onvoldoende is wanneer rekening wordt gehouden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven. Daarom is Rijkswaterstaat het project dijkversterking Vlieland gestart. Dit project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Op zoek naar een goede oplossing

Het dijkversterkingsproject begint met een zogeheten verkenning. In deze fase van het project wordt naar de beste oplossing voor de dijkversterking gezocht, het voorkeursalternatief. Eerst wordt in kaart gebracht welke onderdelen van de dijk precies verbeterd moeten worden. Hiervoor worden ook veldonderzoeken uitgevoerd. Daarna worden verschillende oplossingsrichtingen voor de dijkversterking in kaart gebracht. Omdat de dijk op Vlieland ligt ingeklemd tussen het dorp en het Unesco werelderfgoed gebied Waddenzee is er weinig vrije ruimte beschikbaar voor de dijkversterking. De dijk is kenmerkend voor het aangezicht en de landschappelijke beleving van het eiland en wordt intensief gebruikt voor recreatie. Al deze aspecten worden besproken en afgewogen in het ontwerpproces. Na de verkenningsfase start de planstudiefase waarin de mogelijkheid is voor het indienen van zienswijzen.

Omgevingsproces

Bij het bepalen van de opgave van het project en de aanpak van de mogelijke versterkingsopgave wordt rekening gehouden met de omgeving. Samen met de omgevingspartijen Wetterskip Fryslân, de gemeente Vlieland, de eilandbewoners, maatschappelijke organisaties en de Provincie Fryslân werken we aan de oplossingsrichtingen. De verkenning start met een informatieavond voor bewoners op 20 september 2017.

Betere bescherming tegen hoog water

Veilig wonen en werken is niet vanzelfsprekend in een land dat voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt. Daarom werkt Nederland constant aan bescherming tegen overstromingen van rivieren, meren, Noordzee en Waddenzee. Maar primaire waterkeringen als dijken, dammen en duinen voldoen niet meer allemaal aan de wettelijke veiligheidsnormen. Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen daarom in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen om de veiligheid van deze waterkeringen te verbeteren. Ook voor de Omringdijk op Vlieland geldt dat versterking nodig is. Hoe we dat het best kunnen realiseren, dat verkent Rijkswaterstaat samen met inwoners. Zo zorgen we ervoor dat we ook op Vlieland veilig kunnen wonen, werken en recreëren onder de zeespiegel. Nu en in de toekomst.

Informatieavond

Rijkswaterstaat houdt op 20 september een informatieavond over het project HWBP dijkversterking Vlieland. De informatieavond is op woensdag 20 september van 19.30 tot 21.00 uur in Badhotel Bruin, Dorpsstraat 88, Vlieland. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur. Op deze avond wordt toelichting gegeven over het project, de wijze waarop omgevingspartijen worden betrokken en de planning.

Vragen kunt u stellen per mail.