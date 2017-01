‘Ons vak verandert bij de dag. Toen ik begon hadden wij de keuze uit wel honderd verzekeringsmaatschappijen waar we onze klanten konden onderbrengen. Nu zijn dat er nog krap tien. Dat is een slechte ontwikkeling voor onze kantoren en voor onze klanten.’ Rijkele Dijkstra is directeur van Dijkstra Assurantiën en Regiobank aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden. Zijn kantoor, opgericht door vader Tom Dijkstra, bestaat dit jaar veertig jaar. Zelf zit hij al vijfentwintig jaar in het vak. ‘Gelukkig hebben we de bakens op tijd verzet. Aanvankelijk dacht ik: wat moet ik nou met een bank? Veel handelingen en weinig inkomsten. Toch heb ik hier absoluut geen spijt van.’

Dijkstra Assurantiën heeft zich naast de exploitatie van de Regiobank ook ontwikkeld als volmachtkantoor voor verzekeringsmaatschappijen. ‘Simpel gezegd: wij krijgen de pen van de verzekeraar om te tekenen. Alle aanvragen voor verzekeringsproducten behandelen wij op ons eigen kantoor. We stellen de polis op en brengen die vervolgens onder bij een verzekeraar. Wij zijn geëvolueerd van intermediair tot specialist. We kunnen meer zelf doen.’

Hoewel de laatste jaren in de branche te vergelijken zijn met een snel opkomende zware storm, is Dijkstra achteraf ingenomen met de huidige, strenge, gang van zaken. Het kaf is gescheiden van het koren. ‘De snelle jongens die het louter ging om zoveel mogelijk provisie binnen te harken zijn verdwenen. Die zie je nu in branches zoals de energiesector of ze verkopen gewoon weer stofzuigers. Hier proberen ze nu hun slag te slaan. Die gasten zoeken een product waar snel veel geld mee te verdienen valt.’

Dijkstra heeft alle begrip voor de ingrepen die overheden en de Nederlandse Bank aan de verzekeraars en hun tussenpersonen hebben opgelegd. Al is het af en toe wel zuchten. ‘De wetgeving is behoorlijk aangescherpt. Voor een hypotheek moeten we alles uit de kast halen. Was een aanvraag vroeger in vijf uur gepiept, nu ben je zo’n twintig uur bezig met één hypotheekaanvraag. Je voert diverse gesprekken, inventariseert alle stukken en moet alles ordentelijk vastleggen. Al met al moet je twintig keer zoveel aan gegevens produceren dan in het verleden. Ik snap dat wel. Er is in het verleden erg veel verkeerd gegaan. De broeders die hun slag sloegen verpestten het vak voor de rest. Anders hadden we nu in een soepeler regime gezeten.’

Zoals gezegd vindt Dijkstra de krimp van de verzekeraars lastig. ‘Er blijven te weinig verzekeraars over. Aegon is met veel producten uit de markt gestapt. Waar ze groot mee zijn geworden daarmee zijn ze nu gestopt. In Amerika zijn ze onder Amerikaanse leiding steeds groter geworden met als gevolg dat hun Nederlandse markt steeds minder interessant werd. Aan schadezaken in ons land verdienen ze niks meer. De zakelijke markt laten ze aan anderen over. Ze richten zich op hun eigen KNAB-bank, doen nog wat aan pensioenen en hypotheken.’

‘Wij maken als assurantiekantoor graag een vergelijk tussen maatschappijen, maar je moet wel een keuze hebben. Dat wordt steeds minder. Online? Een hypotheek online vind ik eng. Het aanbod op internet gaat uit van een algemeen gemiddelde. Wie is er standaard?’ Rijkele Dijkstra vindt dat de focus van producten op het internet veel te veel is gericht op de prijs. ‘Die prijs lijkt dan wel leuk en aardig, maar mocht je in de problemen komen dan wegen de uitzonderingen in de polis wellicht erg zwaar. Een adviseur dient de klant te behoeden voor valkuilen. Dat is ons vak. Klanten vinden een kantoor ook prettig. Dat was al zo in de Lariksstraat, aan de De Ruyterweg en nu hier op de Spanjaardslaan.’

Maar is dat vak nog wel leuk? Rijkele Dijkstra aarzelt. ‘Ja, dat vak is op zich leuk. Tenminste, je moet het vak mooi vinden. En dan kom je toch weer terecht bij de klant voor wie je het allemaal doet. Van de regeltjes wordt het vak minder leuk, maar ook dit wordt langzaam weer wat beter. Het onafhankelijke advies is onze kerntaak. Dan heb je te maken met inzicht in de materie en het kennen van je klant. Als je dat goed weet te combineren dan hebben beide partijen hier voordeel van.’