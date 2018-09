(tekst: Facebook)

OPROEP :

AGO reünie, 28 september in Schaaf

De reünie is bedoeld voor collega’s die in Leeuwarden in het Burmaniahuis, Gouverneurspassage of Zuidvliet hebben gewerkt.

…Gezellig bijpraten met je oud collega’s onder het genot van een hapje en een drankje. Ook gezellige muziek met Good Old DJ Rene Woudstra met alle hits van toen.

AGO was één van de voorgangers van Aegon. Samen met Ennia opgegaan in Aegon. Het was nog de tijd van de typemachine, de doordrukvelletjes, de koffie die werd gebracht om 9:00 uur en 10:30 uur en asbakken op de bureaus. En uitgaand bellen via de telefooncentrale of slechts met toestemming van je chef.

De komst van de computer, 8100, Compucorp, en Aegontel. Teambuilding in de Ardennen of Drenthe, of een feestje in London. Voetballen op de gang.

Kortom dat waren ‘Andere tijden Aegon’.

Facebookpagina

Er is een speciale Facebookpagina gemaakt voor deze reünie. Hier vind je informatie en heel veel foto’s. Deze Facebookpagina is alleen bestemd voor de doelgroep. Je kunt als volgt lid worden van deze besloten Facebookgroep: zoek op Facebook naar ‘AGO reünie Burmaniahuis en Gouverneurspassage’, klik op ‘lid worden’ en beantwoord de vraag die vervolgens wordt gesteld.

LET OP: door lid te worden van de Facebookgroep ben je NIET aangemeld voor de reünie, hieronder lees je hoe je je kunt aanmelden.

Waar en wanneer?

De reünie vindt plaats op 28 september in Schaaf City Theater (Zalen Schaaf) in de Breedstraat in Leeuwarden. Start 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar reunieago@hotmail.com

Aanmelden is noodzakelijk. Zodra wij je aanmelding ontvangen krijg je een ontvangstbevestiging.

Als je het leuk vindt om mee te denken of te helpen vermeld dan ook even je je e-mail. Hulp is welkom.

Annet Spronk en Bettie Koops